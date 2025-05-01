Пирог Ностальгия из доступных продуктов — вкусная альтернатива банальной шарлотке

Пирог "Ностальгия" из доступных продуктов — вместо "Шарлотки"
Этот пирог "Ностальгия" возвращает в детство — мягкое тесто, нежная творожная начинка, ароматные груши и хрустящее безе создают идеальное сочетание вкусов. В нем нет ничего лишнего — только доступные продукты, немного терпения и результат, который точно затмит привычную шарлотку. Такой пирог станет изюминкой семейного чаепития или праздничным десертом.
Рецепт опубликовала Gospodynka.
Вам понадобится:
- мука — 300 г;
- разрыхлитель — 1,5 ч. л.;
- сливочное масло (мягкое) — 150 г;
- желтки — 3 шт.;
- сахарная пудра — 1,5 ст. л.
Для крема:
- сливочное масло (мягкое) — 100 г;
- сахарная пудра — 80 г;
- яйца — 3 шт.;
- творог — 600 г;
- мука — 1,5 ст. л.
Для безе:
- груши — 3 шт.;
- белки — 3 шт.;
- сахарная пудра — 80 г.
Способ приготовления
Смешать муку с разрыхлителем, добавить мягкое масло и перетереть до крошки. Вмешать желтки и сахарную пудру, замесить тесто. Разделить его на две части — большую и меньшую, завернуть в пленку и положить в морозильник на 20 минут.
Форму (Ø 27 см) застелить пергаментом, натереть большую часть теста на терке и выпекать 20 минут при 180 °C.
Для крема взбить мягкое масло с сахарной пудрой и яйцами до однородности, добавить творог и муку, перемолоть блендером.
Для безе взбить белки с пудрой до устойчивой массы. На подпеченную основу выложить творожный крем, сверху — нарезанные груши, затем — слой безе, и натереть вторую часть теста.
Выпекать еще 40 минут при 180 °C до румяной корочки.
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