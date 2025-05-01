Пирог Ностальгия из доступных продуктов — вкусная альтернатива банальной шарлотке

Домашний пирог. Фото: gospodynka.com.ua

Этот пирог "Ностальгия" возвращает в детство — мягкое тесто, нежная творожная начинка, ароматные груши и хрустящее безе создают идеальное сочетание вкусов. В нем нет ничего лишнего — только доступные продукты, немного терпения и результат, который точно затмит привычную шарлотку. Такой пирог станет изюминкой семейного чаепития или праздничным десертом.

Рецепт опубликовала Gospodynka.

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Вам понадобится:

мука — 300 г;

разрыхлитель — 1,5 ч. л.;

сливочное масло (мягкое) — 150 г;

желтки — 3 шт.;

сахарная пудра — 1,5 ст. л.

Для крема:

сливочное масло (мягкое) — 100 г;

сахарная пудра — 80 г;

яйца — 3 шт.;

творог — 600 г;

мука — 1,5 ст. л.

Для безе:

груши — 3 шт.;

белки — 3 шт.;

сахарная пудра — 80 г.

Способ приготовления

Смешать муку с разрыхлителем, добавить мягкое масло и перетереть до крошки. Вмешать желтки и сахарную пудру, замесить тесто. Разделить его на две части — большую и меньшую, завернуть в пленку и положить в морозильник на 20 минут.

Приготовление теста. Фото: gospodynka.com.ua

Форму (Ø 27 см) застелить пергаментом, натереть большую часть теста на терке и выпекать 20 минут при 180 °C.

Приготовление крема. Фото: gospodynka.com.ua

Для крема взбить мягкое масло с сахарной пудрой и яйцами до однородности, добавить творог и муку, перемолоть блендером.

Яблочная начинка. Фото: gospodynka.com.ua

Для безе взбить белки с пудрой до устойчивой массы. На подпеченную основу выложить творожный крем, сверху — нарезанные груши, затем — слой безе, и натереть вторую часть теста.

Приготовление пирога. Фото: gospodynka.com.ua

Выпекать еще 40 минут при 180 °C до румяной корочки.

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