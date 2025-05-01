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Пирог "Ностальгия" из доступных продуктов — вместо "Шарлотки"

1 мая 2025 03:00
Ольга Горохова - Редактор
Ольга Горохова
Редактор
Пирог Ностальгия из доступных продуктов — вкусная альтернатива банальной шарлотке
Домашний пирог. Фото: gospodynka.com.ua
Ольга Горохова - Редактор
Ольга Горохова
Редактор

Этот пирог "Ностальгия" возвращает в детство — мягкое тесто, нежная творожная начинка, ароматные груши и хрустящее безе создают идеальное сочетание вкусов. В нем нет ничего лишнего — только доступные продукты, немного терпения и результат, который точно затмит привычную шарлотку. Такой пирог станет изюминкой семейного чаепития или праздничным десертом.

Рецепт опубликовала Gospodynka.

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Вам понадобится:

  • мука — 300 г;
  • разрыхлитель — 1,5 ч. л.;
  • сливочное масло (мягкое) — 150 г;
  • желтки — 3 шт.;
  • сахарная пудра — 1,5 ст. л.

Для крема:

  • сливочное масло (мягкое) — 100 г;
  • сахарная пудра — 80 г;
  • яйца — 3 шт.;
  • творог — 600 г;
  • мука — 1,5 ст. л.

Для безе:

  • груши — 3 шт.;
  • белки — 3 шт.;
  • сахарная пудра — 80 г.

Способ приготовления

Смешать муку с разрыхлителем, добавить мягкое масло и перетереть до крошки. Вмешать желтки и сахарную пудру, замесить тесто. Разделить его на две части — большую и меньшую, завернуть в пленку и положить в морозильник на 20 минут.

пиріг Ностальгія з доступних продуктів, замість Шарлотки
Приготовление теста. Фото: gospodynka.com.ua

Форму (Ø 27 см) застелить пергаментом, натереть большую часть теста на терке и выпекать 20 минут при 180 °C.

пиріг Ностальгія з доступних продуктів
Приготовление крема. Фото: gospodynka.com.ua

Для крема взбить мягкое масло с сахарной пудрой и яйцами до однородности, добавить творог и муку, перемолоть блендером.

пиріг Ностальгія з доступних продуктів з кремом та яблуками
Яблочная начинка. Фото: gospodynka.com.ua

Для безе взбить белки с пудрой до устойчивой массы. На подпеченную основу выложить творожный крем, сверху — нарезанные груши, затем — слой безе, и натереть вторую часть теста.

пиріг Ностальгія з доступних продуктів з яблуками
Приготовление пирога. Фото: gospodynka.com.ua

Выпекать еще 40 минут при 180 °C до румяной корочки.

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02:43 Военный учет для женщин в мае 2025 — что грозит за отказ

01:58 В Харькове раздаются взрывы

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

01:27 В Минфине США подтвердили подписание договора о недрах

01:00 Ферментированная капуста в рассоле за два дня от Клопотенко

01:00 Украина и США подписали соглашение о недрах

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