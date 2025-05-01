Быстрый пирог на кефире - рецепт для любой начинки

Пирог на кефире. Фото: filizhanka.top

Рецепт этого теста будет идеально подходить к любой начинке - от джемов до свежих фруктов. Готовится быстро и из доступных ингредиентов, а пирог к чаю получается нежным и ароматным.

Рецептом поделились Filizhanka.

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Вам понадобится:

кефир — 250 мл;

мука — 500 г;

разрыхлитель — 1.5 ч. л;

ванилин по вкусу;

щепотка соли;

яйцо — 1 шт;

масло подсолнечное — 100 мл;

ягоды или фрукты.

Способ приготовления

Яйца смешать с сахаром, солью и ванилином. Взбить венчиком до пышной массы.

К смеси добавить теплый кефир и перемешать. Осторожно всыпать просеянную муку с разрыхлителем. Перемешать тесто до однородности. В конце добавить растительное масло и снова перемешать.

Приготовление теста. Фото: скриншот

Форму для запекания застелить пергаментом и вылить тесто. Сверху выложить любую начинку - абрикосы, вишни, клубнику и т.д.

Пирог перед выпеканием. Фото: скриншот

Выпекать пирог в духовке при температуре 190 градусов 40-45 минут. По желанию готовый пирог смазать сверху вареньем или джемом.

Готовый пирог готовый пирог. Фото: скриншот

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