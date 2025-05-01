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Универсальное тесто для пирога — подходит к любой начинке

1 мая 2025 19:00
Мария Вишнева - Редактор
Мария Вишнева
Редактор
Быстрый пирог на кефире - рецепт для любой начинки
Пирог на кефире. Фото: filizhanka.top
Мария Вишнева - Редактор
Мария Вишнева
Редактор

Рецепт этого теста будет идеально подходить к любой начинке - от джемов до свежих фруктов. Готовится быстро и из доступных ингредиентов, а пирог к чаю получается нежным и ароматным.

Рецептом поделились Filizhanka.

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Вам понадобится:

кефир — 250 мл;
мука — 500 г;
разрыхлитель — 1.5 ч. л;
ванилин по вкусу;
щепотка соли;
яйцо — 1 шт;
масло подсолнечное — 100 мл;
ягоды или фрукты.

Способ приготовления

Яйца смешать с сахаром, солью и ванилином. Взбить венчиком до пышной массы.

К смеси добавить теплый кефир и перемешать. Осторожно всыпать просеянную муку с разрыхлителем. Перемешать тесто до однородности. В конце добавить растительное масло и снова перемешать.

Пиріг на кефірі з ягодами та варенням - рецепт
Приготовление теста. Фото: скриншот

Форму для запекания застелить пергаментом и вылить тесто. Сверху выложить любую начинку - абрикосы, вишни, клубнику и т.д.

Пиріг до чаю на кефірі - швидкий рецепт
Пирог перед выпеканием. Фото: скриншот

Выпекать пирог в духовке при температуре 190 градусов 40-45 минут. По желанию готовый пирог смазать сверху вареньем или джемом.

Пиріг з фруктами до чаю на кефірі - рецепт
Готовый пирог готовый пирог. Фото: скриншот

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20:00 Почему резервисты не могут получить отсрочку — юрист

19:55 Украина "разбила" Польшу и спустя 18 лет близка к элите

19:55 Одесские артиллеристы показали как уничтожают врага на Херсонщине

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

19:54 Дерзкое покушение — КГВА прокомментировала нападение на Стерненко

19:34 Соглашение с США и доклад Сырского — обращение Зеленского

19:23 Летнюю одежду можно спрятать — погода во Львове завтра

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