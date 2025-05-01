Быстрый пирог на кефире - рецепт для любой начинки

Универсальное тесто для пирога — подходит к любой начинке
Рецепт этого теста будет идеально подходить к любой начинке - от джемов до свежих фруктов. Готовится быстро и из доступных ингредиентов, а пирог к чаю получается нежным и ароматным.
Рецептом поделились Filizhanka.
Вам понадобится:
кефир — 250 мл;
мука — 500 г;
разрыхлитель — 1.5 ч. л;
ванилин по вкусу;
щепотка соли;
яйцо — 1 шт;
масло подсолнечное — 100 мл;
ягоды или фрукты.
Способ приготовления
Яйца смешать с сахаром, солью и ванилином. Взбить венчиком до пышной массы.
К смеси добавить теплый кефир и перемешать. Осторожно всыпать просеянную муку с разрыхлителем. Перемешать тесто до однородности. В конце добавить растительное масло и снова перемешать.
Форму для запекания застелить пергаментом и вылить тесто. Сверху выложить любую начинку - абрикосы, вишни, клубнику и т.д.
Выпекать пирог в духовке при температуре 190 градусов 40-45 минут. По желанию готовый пирог смазать сверху вареньем или джемом.
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