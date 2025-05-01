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Як приготувати пиріжки з капустою — всі тонкощі приготування

1 травня 2025 15:00
Ольга Горохова - Редактор
Ольга Горохова
Редактор
Пиріжки з капустою на сковороді — рецепт, щоб було пухке тісто
Пиріжки з капустою. Фото: Скриншот YouTube @lybumivska-kyhnya
Ольга Горохова - Редактор
Ольга Горохова
Редактор

Ці пиріжки з капустою виходять надзвичайно м’якими, з хрусткою скоринкою та ароматною овочевою начинкою. Докладний рецепт допоможе уникнути помилок і приготувати справді смачну домашню страву, яку оцінять і дорослі, і діти.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Любимівська кухня

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Вам знадобиться:

  • вода тепла — 350 мл;
  • сухі дріжджі — 10 г;
  • цукор — 1 ст. л.;
  • сіль — 1 ст. л.;
  • борошно — 1 кг + 150 г для підсипки;
  • олія — 4 ст. л.

Для начинки:

  • капуста — 500 г;
  • цибуля — 1 велика;
  • морква — 1 шт.;
  • томатна паста — 1 пакетик;
  • томатний сік — 350 мл;
  • вода — 100 мл;
  • олія — для смаження;
  • сіль — за смаком.

Спосіб приготування

Для тіста у глибокій мисці розчинити дріжджі, цукор і сіль у теплій воді. Залишити в теплому місці на 30 хвилин.

як приготувати пиріжки з капустою, всі тонкощі приготування
Приготування тіста. Фото: Скриншот YouTube @lybumivska-kyhnya

Потім поступово додавати просіяне борошно, вмішуючи після кожної порції. Додати олію та замісити м’яке, еластичне тісто. Залишити під рушником ще на 30 хвилин для підходу.

рецепт, як приготувати пиріжки з капустою
Приготування начинки. Фото: Скриншот YouTube @lybumivska-kyhnya

Готове тісто розділити на дві частини, кожну — на 7–12 шматків. Кожен шматок розкачати, викласти начинку в центр, сформувати пиріжки.

простий рецепт, як приготувати пиріжки з капустою
Тісто для пиріжків. Фото: Скриншот YouTube @lybumivska-kyhnya

Для приготування начинки дрібно нарізати цибулю, моркву натерти. Обсмажити їх разом на олії під кришкою близько 5 хвилин.

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Тісто та начинка. Фото: Скриншот YouTube @lybumivska-kyhnya

Додати терту капусту, сіль, томатну пасту, 100 мл води. Тушкувати під кришкою 10 хвилин. Потім влити томатний сік, перемішати та готувати до випаровування рідини. Остудити перед формуванням пиріжків.

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Пиріжки на пательні. Фото: Скриншот YouTube @lybumivska-kyhnya

Обсмажувати у великій кількості розігрітої олії по 2–3 хвилини з кожного боку до золотистої скоринки. Викласти на серветку, щоб прибрати зайвий жир.

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15:31 Відстрочка поштою — коли ТЦК може відмовити

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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15:17 Princ представить Сербію на Євробаченні — що відомо про нього

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