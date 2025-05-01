Пиріжки з капустою на сковороді — рецепт, щоб було пухке тісто

Пиріжки з капустою. Фото: Скриншот YouTube @lybumivska-kyhnya

Ці пиріжки з капустою виходять надзвичайно м’якими, з хрусткою скоринкою та ароматною овочевою начинкою. Докладний рецепт допоможе уникнути помилок і приготувати справді смачну домашню страву, яку оцінять і дорослі, і діти.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Любимівська кухня.

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Вам знадобиться:

вода тепла — 350 мл;

сухі дріжджі — 10 г;

цукор — 1 ст. л.;

сіль — 1 ст. л.;

борошно — 1 кг + 150 г для підсипки;

олія — 4 ст. л.

Для начинки:

капуста — 500 г;

цибуля — 1 велика;

морква — 1 шт.;

томатна паста — 1 пакетик;

томатний сік — 350 мл;

вода — 100 мл;

олія — для смаження;

сіль — за смаком.

Спосіб приготування

Для тіста у глибокій мисці розчинити дріжджі, цукор і сіль у теплій воді. Залишити в теплому місці на 30 хвилин.

Приготування тіста. Фото: Скриншот YouTube @lybumivska-kyhnya

Потім поступово додавати просіяне борошно, вмішуючи після кожної порції. Додати олію та замісити м’яке, еластичне тісто. Залишити під рушником ще на 30 хвилин для підходу.

Приготування начинки. Фото: Скриншот YouTube @lybumivska-kyhnya

Готове тісто розділити на дві частини, кожну — на 7–12 шматків. Кожен шматок розкачати, викласти начинку в центр, сформувати пиріжки.

Тісто для пиріжків. Фото: Скриншот YouTube @lybumivska-kyhnya

Для приготування начинки дрібно нарізати цибулю, моркву натерти. Обсмажити їх разом на олії під кришкою близько 5 хвилин.

Тісто та начинка. Фото: Скриншот YouTube @lybumivska-kyhnya

Додати терту капусту, сіль, томатну пасту, 100 мл води. Тушкувати під кришкою 10 хвилин. Потім влити томатний сік, перемішати та готувати до випаровування рідини. Остудити перед формуванням пиріжків.

Пиріжки на пательні. Фото: Скриншот YouTube @lybumivska-kyhnya

Обсмажувати у великій кількості розігрітої олії по 2–3 хвилини з кожного боку до золотистої скоринки. Викласти на серветку, щоб прибрати зайвий жир.

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