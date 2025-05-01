Пирожки с капустой на сковороде — рецепт, чтобы было рыхлое тесто

Как приготовить пирожки с капустой — все тонкости приготовления
Эти пирожки с капустой получаются необычайно мягкими, с хрустящей корочкой и ароматной овощной начинкой. Подробный рецепт поможет избежать ошибок и приготовить действительно вкусное домашнее блюдо, которое оценят и взрослые, и дети.
Рецепт опубликовали на YouTube канале Любимовская кухня.
Вам понадобится:
- вода теплая — 350 мл;
- сухие дрожжи — 10 г;
- сахар — 1 ст. л.;
- соль — 1 ст. л.;
- мука — 1 кг + 150 г для подсыпки;
- растительное масло — 4 ст. л.
Для начинки:
- капуста — 500 г;
- лук — 1 крупный;
- морковь — 1 шт.;
- томатная паста — 1 пакетик;
- томатный сок — 350 мл;
- вода — 100 мл;
- масло — для жарки;
- соль — по вкусу.
Способ приготовления
Для теста в глубокой миске растворить дрожжи, сахар и соль в теплой воде. Оставить в теплом месте на 30 минут.
Затем постепенно добавлять просеянную муку, вмешивая после каждой порции. Добавить растительное масло и замесить мягкое, эластичное тесто. Оставить под полотенцем еще на 30 минут для подхода.
Готовое тесто разделить на две части, каждую — на 7-12 кусков. Каждый кусок раскатать, выложить начинку в центр, сформировать пирожки.
Для приготовления начинки мелко нарезать лук, морковь натереть. Обжарить их вместе на растительном масле под крышкой около 5 минут.
Добавить тертую капусту, соль, томатную пасту, 100 мл воды. Тушить под крышкой 10 минут. Затем влить томатный сок, перемешать и готовить до испарения жидкости. Остудить перед формированием пирожков.
Обжаривать в большом количестве разогретого масла по 2-3 минуты с каждой стороны до золотистой корочки. Выложить на салфетку, чтобы убрать лишний жир.
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