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Как приготовить пирожки с капустой — все тонкости приготовления

1 мая 2025 15:00
Ольга Горохова - Редактор
Ольга Горохова
Редактор
Пирожки с капустой на сковороде — рецепт, чтобы было рыхлое тесто
Пирожки с капустой. Фото: Скриншот YouTube @lybumivska-kyhnya
Ольга Горохова - Редактор
Ольга Горохова
Редактор

Эти пирожки с капустой получаются необычайно мягкими, с хрустящей корочкой и ароматной овощной начинкой. Подробный рецепт поможет избежать ошибок и приготовить действительно вкусное домашнее блюдо, которое оценят и взрослые, и дети.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Любимовская кухня.

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Вам понадобится:

  • вода теплая — 350 мл;
  • сухие дрожжи — 10 г;
  • сахар — 1 ст. л.;
  • соль — 1 ст. л.;
  • мука — 1 кг + 150 г для подсыпки;
  • растительное масло — 4 ст. л.

Для начинки:

  • капуста — 500 г;
  • лук — 1 крупный;
  • морковь — 1 шт.;
  • томатная паста — 1 пакетик;
  • томатный сок — 350 мл;
  • вода — 100 мл;
  • масло — для жарки;
  • соль — по вкусу.

Способ приготовления

Для теста в глубокой миске растворить дрожжи, сахар и соль в теплой воде. Оставить в теплом месте на 30 минут.

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Приготовление теста. Фото: Скриншот YouTube @lybumivska-kyhnya

Затем постепенно добавлять просеянную муку, вмешивая после каждой порции. Добавить растительное масло и замесить мягкое, эластичное тесто. Оставить под полотенцем еще на 30 минут для подхода.

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Приготовление начинки. Фото: Скриншот YouTube @lybumivska-kyhnya

Готовое тесто разделить на две части, каждую — на 7-12 кусков. Каждый кусок раскатать, выложить начинку в центр, сформировать пирожки.

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Тесто для пирожков. Фото: Скриншот YouTube @lybumivska-kyhnya

Для приготовления начинки мелко нарезать лук, морковь натереть. Обжарить их вместе на растительном масле под крышкой около 5 минут.

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Тесто и начинка. Фото: Скриншот YouTube @lybumivska-kyhnya

Добавить тертую капусту, соль, томатную пасту, 100 мл воды. Тушить под крышкой 10 минут. Затем влить томатный сок, перемешать и готовить до испарения жидкости. Остудить перед формированием пирожков.

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Пирожки на сковороде. Фото: Скриншот YouTube @lybumivska-kyhnya

Обжаривать в большом количестве разогретого масла по 2-3 минуты с каждой стороны до золотистой корочки. Выложить на салфетку, чтобы убрать лишний жир.

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Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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