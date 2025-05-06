Как приготовить идеальное тесто для жареных пирожков — рецепт без опары

Жареные пирожки будут очень пышные — секретное тесто без опары
Пышные и ароматные пирожки с хрустящей корочкой способны покорить даже самых требовательных гурманов. А с этим тестом они получатся более воздушными и еще более вкусными.
Проверенным рецептом поделилась блогер Наталья Лозовская на YouTube.
Вам понадобится:
- просеянная мука — 370 г;
- кефир — 250 мл;
- яичный желток — 1 шт.;
- свежие дрожжи — 20 г;
- сахар — 1 ч. л.;
- щепотка соли;
- растительное масло — 3 ст. л.;
- яблочный уксус — 1 ст. л.
Способ приготовления
В емкости смешать дрожжи комнатной температуры и сахар, перемешать до того, как дрожжи не станут влажными.
К дрожжам добавить желток, соль, растительное масло, кефир и перемешать.
Просеять муку и порционно ввести к жидким ингредиентам. С помощью ложки перемешайте тесто до однородной консистенции.
К тесту добавить яблочный уксус и замесить тесто руками. Оно должно получиться мягким и тягучим. Накрыть тесто пищевой пленкой и оставить в тепле, пока оно не вырастет вдвое.
Поверхность присыпать мукой и выложить готовое тесто. Разделить его на равномерные шарики для пирожков. Каждый шарик раскатать в пласт, выложить начинку и закрепить края.
В хорошо разогретое на сковороде масло (примерно 350 г) выложить пирожки и обжарить до золотистой корочки дважды с каждой стороны.
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