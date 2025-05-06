Соцсети

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Рецепты arrow Жареные пирожки будут очень пышные — секретное тесто без опары arrow

Жареные пирожки будут очень пышные — секретное тесто без опары

6 мая 2025 19:11
Мария Вишнева - Редактор
Мария Вишнева
Редактор
Как приготовить идеальное тесто для жареных пирожков — рецепт без опары
Жареные пирожки. Фото: скриншот
Мария Вишнева - Редактор
Мария Вишнева
Редактор

Пышные и ароматные пирожки с хрустящей корочкой способны покорить даже самых требовательных гурманов. А с этим тестом они получатся более воздушными и еще более вкусными.

Проверенным рецептом поделилась блогер Наталья Лозовская на YouTube.

Реклама
Читайте также:

Вам понадобится:

  • просеянная мука — 370 г;
  • кефир — 250 мл;
  • яичный желток — 1 шт.;
  • свежие дрожжи — 20 г;
  • сахар — 1 ч. л.;
  • щепотка соли;
  • растительное масло — 3 ст. л.;
  • яблочный уксус — 1 ст. л.

Способ приготовления

В емкости смешать дрожжи комнатной температуры и сахар, перемешать до того, как дрожжи не станут влажными.

Пухке тісто для смажених пиріжків - рецепт
Подготовка дрожжей. Фото: скриншот

К дрожжам добавить желток, соль, растительное масло, кефир и перемешать.

Смажені пиріжки на пухкому тісті - рецепт без опари
Жидкие ингредиенты для теста. Фото: скриншот

Просеять муку и порционно ввести к жидким ингредиентам. С помощью ложки перемешайте тесто до однородной консистенции.

Тісто для пиріжків без опари - спосіб приготування
Приготовление теста. Фото: скриншот

К тесту добавить яблочный уксус и замесить тесто руками. Оно должно получиться мягким и тягучим. Накрыть тесто пищевой пленкой и оставить в тепле, пока оно не вырастет вдвое.

Пухке тісто для пиріжків - рецепт без опари
Готовое тесто. Фото: скриншот

Поверхность присыпать мукой и выложить готовое тесто. Разделить его на равномерные шарики для пирожков. Каждый шарик раскатать в пласт, выложить начинку и закрепить края.

Тісто для пиріжків на кефірі та дріжджах - рецепт
Формирование пирожков. Фото: скриншот

В хорошо разогретое на сковороде масло (примерно 350 г) выложить пирожки и обжарить до золотистой корочки дважды с каждой стороны.

Смажені пиріжки - як приготувати
Жареные на сковороде пирожки. Фото: скриншот

Ранее мы делились рецептом ленивых пирожков с капустой за копейки.

Также узнайте рецепт галицких пельменей с идеальным тестом и начинкой.

А еще предлагаем универсальное тесто для пирога, которое подходит к любой начинке.

рецепт тесто пирожки пирожки на сковороде дрожжевое тесто
Реклама

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

19:05 Пенсии в Украине — как получить большие выплаты в 2025 году

19:05 Какими гривнами уже не воспользоваться в Украине — полный список

19:02 Молодая звезда Динамо может стать третьим украинцем в Жироне

18:53 Зеленский поздравил Мерца с избранием канцлером Германии

18:33 Экс-заместитель руководителя ОП Андрей Смирнов вышел под залог

Погиб за Украину — история жены героя в проекте Жінки-Фенікс - 80x80

Погиб за Украину — история жены героя в проекте Жінки-Фенікс

18:31 Ехал на работу, а оказался в ТЦК — адвокат рассказал, что делать

18:29 Первая встреча пленных с родными — трогательные фото и видео

18:19 РФ ударила баллистикой по гражданской инфраструктуре Сумщины

18:06 Украинцы могут получить грант в 6 500 евро — как подать заявку

18:04 Кадыров просит увольнения с должности главы Чечни — что известно

19:05 Пенсии в Украине — как получить большие выплаты в 2025 году

19:05 Какими гривнами уже не воспользоваться в Украине — полный список

19:02 Молодая звезда Динамо может стать третьим украинцем в Жироне

18:53 Зеленский поздравил Мерца с избранием канцлером Германии

18:33 Экс-заместитель руководителя ОП Андрей Смирнов вышел под залог

Погиб за Украину — история жены героя в проекте Жінки-Фенікс - 80x80

Погиб за Украину — история жены героя в проекте Жінки-Фенікс

18:31 Ехал на работу, а оказался в ТЦК — адвокат рассказал, что делать

18:29 Первая встреча пленных с родными — трогательные фото и видео

18:19 РФ ударила баллистикой по гражданской инфраструктуре Сумщины

18:06 Украинцы могут получить грант в 6 500 евро — как подать заявку

18:04 Кадыров просит увольнения с должности главы Чечни — что известно

22:33 Курортный сезон в Одессе — стоит ли открывать пляжи

2 мая

20:23 Трагедия 2 мая — что думают одесситы о событиях 11 лет спустя

1 мая

22:33 Соглашение о недрах с США — как это отразится на будущем Одесчины

06:33 Как изменилось отношение одесситов к 1 мая — празднуют или нет

30 апреля

22:33 Экстрим для всех — цены на отдых в Затоке в Одесской области

29 апреля

22:33 Туристическая Одесса во время войны — чем может удивить сегодня

28 апреля

22:33 Действительно ли война с Россией на финише — мнения одесситов

26 апреля

07:32 Отчисление из аспирантуры и изменения для студентов, — интервью

25 апреля

22:33 Посевная в Одесской области — будет ли Украина с зерном

06:33 Лекарства в аптеках подешевели на 27% — реакция одесситов

Text

12:02 Российский оппозиционер Каспаров уверен, что США и РФ ведут тайные переговоры

9 ноября 2023
Text

10:00 H&M вернулся – в каких ТРЦ открылись магазины, какие впечатления покупателей и цены на одежду

6 февраля 2024
Text

15:00 Украинская неделя в Вашингтоне — итоги от Новини.LIVE

Text

17:00 Барабаш назвал количество гражданских, которые продолжают оставаться в Авдеевке

27 февраля 2024
Text

21:43 Эксперт объяснил намерения Кремля воевать с НАТО из-за слов Макрона

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

Цветок смерти и одиночества — какое растение нельзя держать дома

1 мая 2025

Валютное неравноправие — какие номиналы евро становятся ненужными

3 мая 2025

Эти доллары и евро не обменять — от каких купюр нужно избавиться

30 апреля 2025

Поляк признался, что его удивило в украинских супермаркетах

2 мая 2025

Марки шин для авто, которых надо избегать любой ценой

4 мая 2025

Оплата обязательна — в каком транспорте пенсионеры не имеют льгот

3 мая 2025

За лом меди дорого заплатят в мае — сколько стоит 1 кг металла

Депортация украинцев из Германии — как избежать выселения в мае

27 апреля 2025

Звонят мошенники — какие номера телефона стоит сразу блокировать

1 мая 2025

Некоторых УБД лишат льгот и выплат — кого коснется