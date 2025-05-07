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Оладки будуть як пух — весь секрет у тісті

7 травня 2025 00:05
Марія Вишнева - Редактор
Марія Вишнева
Редактор
Як приготувати пишні оладки, щоб вони не осідали — рецепт на кефірі
Оладки. Фото: smachnenke.com.ua
Марія Вишнева - Редактор
Марія Вишнева
Редактор

Секрет пухких і м'яких оладок криється у тісті. Правильно підібрані інгредієнти та їх пропорції зроблять його легким, наче пух.

Рецептом ділиться Smachnenke.

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Вам знадобиться:

  • кефір — 250 мл;
  • вода — 40 мл;
  • яйце — 1 шт.;
  • борошно — 240 г;
  • цукор — 3 ст.л.;
  • сіль — 1/2 ч.л.;
  • сода — 1/2 ч.л.

Спосіб приготування

У сотейнику змішати кефір та воду. Поставити на середній вогонь та підігріти приблизно до 40 градусів.

У мисці поєднати яйце, цукор та сіль, перемішати до однорідності. До яєць влити кефірну суміш та збити до пінної маси.

Пухкі оладки на кефірі - рецепт
Приготування тіста. Фото: скриншот

Поступово просіяти порційно борошно та перемішати лопаткою до однорідності. Тісто має бути густим та дуже повільно стікати з ложки. Наприкінці додати соду та знову перемішати.

Як приготувати пухкі оладки - секретний рецепт
Готове тісто. Фото: скриншот

На пательні розігріти олію та за допомогою ложки викласти оладки. Ще один секрет — після приготування тісто більше не можна перемішувати у мисці, інакше оладки можуть "впасти".

Оладки обсмажити на середньому вогні з обох боків до золотистої скоринки — приблизно по 2-3 хвилини. Подавати з улюбленим джемом, сметаною або іншими добавками.

Пишні оладки на кефірі без дріжджів - рецепт
Посмажені оладки. Фото: скриншот

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