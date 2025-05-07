Як приготувати пишні оладки, щоб вони не осідали — рецепт на кефірі

Оладки будуть як пух — весь секрет у тісті
Секрет пухких і м'яких оладок криється у тісті. Правильно підібрані інгредієнти та їх пропорції зроблять його легким, наче пух.
Рецептом ділиться Smachnenke.
Вам знадобиться:
- кефір — 250 мл;
- вода — 40 мл;
- яйце — 1 шт.;
- борошно — 240 г;
- цукор — 3 ст.л.;
- сіль — 1/2 ч.л.;
- сода — 1/2 ч.л.
Спосіб приготування
У сотейнику змішати кефір та воду. Поставити на середній вогонь та підігріти приблизно до 40 градусів.
У мисці поєднати яйце, цукор та сіль, перемішати до однорідності. До яєць влити кефірну суміш та збити до пінної маси.
Поступово просіяти порційно борошно та перемішати лопаткою до однорідності. Тісто має бути густим та дуже повільно стікати з ложки. Наприкінці додати соду та знову перемішати.
На пательні розігріти олію та за допомогою ложки викласти оладки. Ще один секрет — після приготування тісто більше не можна перемішувати у мисці, інакше оладки можуть "впасти".
Оладки обсмажити на середньому вогні з обох боків до золотистої скоринки — приблизно по 2-3 хвилини. Подавати з улюбленим джемом, сметаною або іншими добавками.
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