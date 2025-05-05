Пиріг з вівсяними пластівцями та сиром Талія — дієтичний рецепт

Пиріг "Талія". Фото: smachnenke.com.ua

Пиріг "Талія" — це вдале поєднання легкості, смаку та користі. Завдяки простим та корисним інгредієнтам, він ідеально підходить для тих, хто стежить за фігурою, але не готовий відмовлятися від солодкого.

Рецептом ділиться Smachnenke.

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Вам знадобиться:

вівсяні пластівці — 200 г;

молоко — 350 мл;

цукор — 120 г;

олія — 2 ст. л.;

сіль;

яйця — 4 шт.;

розпушувач — 2 ч. л.;

кукурудзяний крохмаль — 30 г;

цедра 1 лимона;

горіхи;

чорний шоколад.

Спосіб приготування

Для початку вівсянці пластівці залити 250 мл молока та залишити до набухання.

Тим часом приготувати начинку для пирога. Для цього у мисці змішати сир, 2 яйця, 100 мл молока, дрібку солі, 60 г цукру, крохмаль та цедру лимону. Збити усе блендером до однорідної маси.

Приготування начинки. Фото: скриншот

До вівсянки з молоком додати 2 яйця, 60 г цукру, дрібку солі, розпушувач та олію. Ретельно перемішати масу лопаткою.

Приготування тіста. Фото: скриншот

На застелену пергаментом форму викласти половину тіста з вівсянки. Зверху викласти сирну начинку та "закрити" залишками вівсяного тіста. Посипати подрібненими горіхами.

Формування пирога. Фото: скриншот

Випікати у духовці при температурі 180 градусів 50-55 хвилин. Після випікання остудити та за бажанням полити розтопленим чорним шоколадом.

Готовий пиріг. Фото: скриншот

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