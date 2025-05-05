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Дієтичний пиріг "Талія" — ніжний смак без шкоди для фігури

5 травня 2025 19:11
Марія Вишнева - Редактор
Марія Вишнева
Редактор
Пиріг з вівсяними пластівцями та сиром Талія — дієтичний рецепт
Пиріг "Талія". Фото: smachnenke.com.ua
Марія Вишнева - Редактор
Марія Вишнева
Редактор

Пиріг "Талія" — це вдале поєднання легкості, смаку та користі. Завдяки простим та корисним інгредієнтам, він ідеально підходить для тих, хто стежить за фігурою, але не готовий відмовлятися від солодкого.

Рецептом ділиться Smachnenke.

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Вам знадобиться:

  • вівсяні пластівці — 200 г;
  • молоко — 350 мл;
  • цукор — 120 г;
  • олія — 2 ст. л.;
  • сіль;
  • яйця — 4 шт.;
  • розпушувач — 2 ч. л.;
  • кукурудзяний крохмаль — 30 г;
  • цедра 1 лимона;
  • горіхи;
  • чорний шоколад.

Спосіб приготування

Для початку вівсянці пластівці залити 250 мл молока та залишити до набухання.

Тим часом приготувати начинку для пирога. Для цього у мисці змішати сир, 2 яйця, 100 мл молока, дрібку солі, 60 г цукру, крохмаль та цедру лимону. Збити усе блендером до однорідної маси.

Пиріг з вівсянкою та сиром - рецепт для схуднення
Приготування начинки. Фото: скриншот

До вівсянки з молоком додати 2 яйця, 60 г цукру, дрібку солі, розпушувач та олію. Ретельно перемішати масу лопаткою.

Дієтичний пиріг з вівсянкою та сиром - як приготувати
Приготування тіста. Фото: скриншот

На застелену пергаментом форму викласти половину тіста з вівсянки. Зверху викласти сирну начинку та "закрити" залишками вівсяного тіста. Посипати подрібненими горіхами.

Пиріг з вівсянкою для схуднення - простий рецепт
Формування пирога. Фото: скриншот

Випікати у духовці при температурі 180 градусів 50-55 хвилин. Після випікання остудити та за бажанням полити розтопленим чорним шоколадом.

Пиріг для схуднення з вівсянкою та сиром - спосіб приготування
Готовий пиріг. Фото: скриншот

Пропонуємо вам також спробувати низькокалорійний брауні за рецептом від нутриціолога.

А також ми ділилися рецептом ніжного десерту без борошна з мінімумом калорій.

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