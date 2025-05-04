Низькокалорійний брауні з овочами — рецепт від нутриціолога

Шоколадний брауні. Фото: Скриншот YouTube @OlyaPinsUA

Цей брауні не тільки має насичений смак, але й ідеально вписується у збалансований раціон. Без цукру, з клітковиною, овочами та здоровими жирами — такий десерт можна їсти без докорів сумління навіть під час схуднення. Ідеальний варіант для перекусу або корисного десерту до кави.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Оля Пінс — корисні і прості рецепти!

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Вам знадобиться:

яйця — 5 шт.;

кефір — 80 мл.;

еритрит — 50 г (або інший підсолоджувач за смаком);

рисове борошно — 70 г;

какао — 25 г;

морква — 100 г;

гарбуз — 100 г;

горіхи — 40 г.

Для глазурі:

молоко — 70 мл.;

какао — 1 ст. л.;

еритрит — 1 ст. л.

Спосіб приготування

Очистити моркву й гарбуз, натерти на дрібній тертці.

Яйця та цукровий замінник. Фото: Скриншот YouTube @OlyaPinsUA

У великій мисці збити яйця з еритритом до легкої піни. Додати кефір, натерті овочі, перемішати.

Додавання какао. Фото: Скриншот YouTube @OlyaPinsUA

В окремій ємності з’єднати рисове борошно з какао, додати до рідкої суміші. Вмішати подрібнені горіхи.

Тертий гарбуз. Фото: Скриншот YouTube @OlyaPinsUA

Викласти тісто у форму, застелену пергаментом. Випікати при 180 °C близько 35–40 хвилин (перевіряти готовність дерев’яною шпажкою).

Шоколадна маса. Фото: Скриншот YouTube @OlyaPinsUA

Поки брауні остигає, приготувати глазур: у сотейнику змішати молоко, какао та еритрит, прогріти на малому вогні до розчинення.

Щоколадна глазур. Фото: Скриншот YouTube @OlyaPinsUA

Полити глазур’ю остиглий брауні, охолодити і подавати.

Раніше ми писали про ніжний десерт з 500 мл молока за 5 хв — без борошна, без випічки.

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