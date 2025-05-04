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Низькокалорійний брауні — продуманий рецепт від нутриціолога

4 травня 2025 03:00
Ольга Горохова - Редактор
Ольга Горохова
Редактор
Низькокалорійний брауні з овочами — рецепт від нутриціолога
Шоколадний брауні. Фото: Скриншот YouTube @OlyaPinsUA
Ольга Горохова - Редактор
Ольга Горохова
Редактор

Цей брауні не тільки має насичений смак, але й ідеально вписується у збалансований раціон. Без цукру, з клітковиною, овочами та здоровими жирами — такий десерт можна їсти без докорів сумління навіть під час схуднення. Ідеальний варіант для перекусу або корисного десерту до кави.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Оля Пінс — корисні і прості рецепти!

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Вам знадобиться:

  • яйця — 5 шт.;
  • кефір — 80 мл.;
  • еритрит — 50 г (або інший підсолоджувач за смаком);
  • рисове борошно — 70 г;
  • какао — 25 г;
  • морква — 100 г;
  • гарбуз — 100 г;
  • горіхи — 40 г.

Для глазурі:

  • молоко — 70 мл.;
  • какао — 1 ст. л.;
  • еритрит — 1 ст. л.

Спосіб приготування

Очистити моркву й гарбуз, натерти на дрібній тертці.

низькокалорійний брауні, продуманий рецепт від нутриціолога
Яйця та цукровий замінник. Фото: Скриншот YouTube @OlyaPinsUA

У великій мисці збити яйця з еритритом до легкої піни. Додати кефір, натерті овочі, перемішати.

низькокалорійний брауні, простий рецепт від нутриціолога
Додавання какао. Фото: Скриншот YouTube @OlyaPinsUA

В окремій ємності з’єднати рисове борошно з какао, додати до рідкої суміші. Вмішати подрібнені горіхи.

смачний низькокалорійний брауні, простий рецепт від нутриціолога
Тертий гарбуз. Фото: Скриншот YouTube @OlyaPinsUA

Викласти тісто у форму, застелену пергаментом. Випікати при 180 °C близько 35–40 хвилин (перевіряти готовність дерев’яною шпажкою).

низькокалорійний шоколадний брауні, простий рецепт від нутриціолога
Шоколадна маса. Фото: Скриншот YouTube @OlyaPinsUA

Поки брауні остигає, приготувати глазур: у сотейнику змішати молоко, какао та еритрит, прогріти на малому вогні до розчинення.

низькокалорійний шоколадний брауні, рецепт від нутриціолога
Щоколадна глазур. Фото: Скриншот YouTube @OlyaPinsUA

Полити глазур’ю остиглий брауні, охолодити і подавати.

Раніше ми писали про ніжний десерт з 500 мл молока за 5 хв — без борошна, без випічки. 

Також радимо ознайомитися з рецептом десерта з 2-х інгредієнтів за копійки, а смак, як на мільйон. 

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02:35 У США журналісти РФ тікали від українців на "безсмертному полку"

01:57 У Києві через атаку РФ є постраждалі — серед них діти

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

01:46 У Черкасах внаслідок атаки РФ виникли пожежі

01:29 Росіяни обстріляли Київ — одна людина звернулась до медиків

00:49 РФ атакувала Київ дронами — впали уламки, почалися пожежі

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