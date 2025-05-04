Низькокалорійний брауні з овочами — рецепт від нутриціолога

Низькокалорійний брауні — продуманий рецепт від нутриціолога
Цей брауні не тільки має насичений смак, але й ідеально вписується у збалансований раціон. Без цукру, з клітковиною, овочами та здоровими жирами — такий десерт можна їсти без докорів сумління навіть під час схуднення. Ідеальний варіант для перекусу або корисного десерту до кави.
Рецепт опублікували на YouTube каналі Оля Пінс — корисні і прості рецепти!
Вам знадобиться:
- яйця — 5 шт.;
- кефір — 80 мл.;
- еритрит — 50 г (або інший підсолоджувач за смаком);
- рисове борошно — 70 г;
- какао — 25 г;
- морква — 100 г;
- гарбуз — 100 г;
- горіхи — 40 г.
Для глазурі:
- молоко — 70 мл.;
- какао — 1 ст. л.;
- еритрит — 1 ст. л.
Спосіб приготування
Очистити моркву й гарбуз, натерти на дрібній тертці.
У великій мисці збити яйця з еритритом до легкої піни. Додати кефір, натерті овочі, перемішати.
В окремій ємності з’єднати рисове борошно з какао, додати до рідкої суміші. Вмішати подрібнені горіхи.
Викласти тісто у форму, застелену пергаментом. Випікати при 180 °C близько 35–40 хвилин (перевіряти готовність дерев’яною шпажкою).
Поки брауні остигає, приготувати глазур: у сотейнику змішати молоко, какао та еритрит, прогріти на малому вогні до розчинення.
Полити глазур’ю остиглий брауні, охолодити і подавати.
Раніше ми писали про ніжний десерт з 500 мл молока за 5 хв — без борошна, без випічки.
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