Ніжний сирний десерт без цукру та борошна — тільки 100 ккал на 100 г

Ніжний десерт. Фото: Скріншот YouTube @AlinaFooDee

Цей дієтичний десерт із сиру готується без цукру, борошна й духовки, але при цьому має ніжну текстуру та приємний смак. Ідеальний варіант для тих, хто стежить за харчуванням або дотримується дієти.

Рецепт опублікували на каналі YouTube Alina FooDee.

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Вам знадобиться:

творог будь-якої жирності — 600 г;

яйця — 2 шт.;

мед — 100 г (за бажанням — до 150–200 г для більшої солодкості);

ванілін — на кінчику ножа;

кукурудзяний крохмаль — 40 г;

молоко — 500 мл. (для крему) + 100 мл. (для желатину);

желатин — 18–20 г.

Спосіб приготування

Залити желатин 100 мл. молока й залишити набухати на 10 хвилин.

Желатин та молоко. Фото: Скріншот YouTube @AlinaFooDee

Змішати яйця з крохмалем і невеликою кількістю молока до однорідності.

Змішування інгредієнтів. Фото: Скріншот YouTube @AlinaFooDee

Додати решту молока (500 мл.) і варити крем на помірному вогні, постійно помішуючи. Коли з’являться перші бульбашки, заварювати ще 30–60 секунд і зняти з вогню.

Молочна маса. Фото: Скріншот YouTube @AlinaFooDee

Набряклий желатин прогріти до приблизно 60 °C, не доводячи до кипіння — інакше він втратить свої властивості.

Приготування десерта. Фото: Скріншот YouTube @AlinaFooDee

Перебити творог блендером до кремової консистенції. Додати до нього крем і желатин, ще раз ретельно збити до повної однорідності.

Готовий десерт. Фото: Скріншот YouTube @AlinaFooDee

Вилити масу у форму, накрити харчовою плівкою й поставити в холодильник щонайменше на 6–8 годин до повного застигання.

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