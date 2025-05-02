Ніжний сирний десерт без цукру та борошна — тільки 100 ккал на 100 г

Ніжний десерт без цукру та борошна — всього 100 калорій на 100 г
Цей дієтичний десерт із сиру готується без цукру, борошна й духовки, але при цьому має ніжну текстуру та приємний смак. Ідеальний варіант для тих, хто стежить за харчуванням або дотримується дієти.
Рецепт опублікували на каналі YouTube Alina FooDee.
Вам знадобиться:
- творог будь-якої жирності — 600 г;
- яйця — 2 шт.;
- мед — 100 г (за бажанням — до 150–200 г для більшої солодкості);
- ванілін — на кінчику ножа;
- кукурудзяний крохмаль — 40 г;
- молоко — 500 мл. (для крему) + 100 мл. (для желатину);
- желатин — 18–20 г.
Спосіб приготування
Залити желатин 100 мл. молока й залишити набухати на 10 хвилин.
Змішати яйця з крохмалем і невеликою кількістю молока до однорідності.
Додати решту молока (500 мл.) і варити крем на помірному вогні, постійно помішуючи. Коли з’являться перші бульбашки, заварювати ще 30–60 секунд і зняти з вогню.
Набряклий желатин прогріти до приблизно 60 °C, не доводячи до кипіння — інакше він втратить свої властивості.
Перебити творог блендером до кремової консистенції. Додати до нього крем і желатин, ще раз ретельно збити до повної однорідності.
Вилити масу у форму, накрити харчовою плівкою й поставити в холодильник щонайменше на 6–8 годин до повного застигання.
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