Нежный творожный десерт без сахара и муки — только 100 ккал на 100 г

Нежный десерт. Фото: Скриншот YouTube @AlinaFooDee

Этот диетический десерт из творога готовится без сахара, муки и духовки, но при этом имеет нежную текстуру и приятный вкус. Идеальный вариант для тех, кто следит за питанием или придерживается диеты.

Рецепт опубликовали на канале YouTube Alina FooDee.

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Вам понадобится:

творог любой жирности — 600 г;

яйца — 2 шт.;

мед — 100 г (по желанию — до 150-200 г для большей сладости);

ванилин — на кончике ножа;

кукурузный крахмал — 40 г;

молоко — 500 мл. (для крема) + 100 мл. (для желатина);

желатин — 18-20 г.

Способ приготовления

Залить желатин 100 мл. молока и оставить набухать на 10 минут.

Желатин и молоко. Фото: Скриншот YouTube @AlinaFooDee

Смешать яйца с крахмалом и небольшим количеством молока до однородности.

Смешивание ингредиентов. Фото: Скриншот YouTube @AlinaFooDee

Добавить остальное молоко (500 мл.) и варить крем на умеренном огне, постоянно помешивая. Когда появятся первые пузырьки, заваривать еще 30-60 секунд и снять с огня.

Молочная масса. Фото: Скриншот YouTube @AlinaFooDee

Набухший желатин прогреть до примерно 60 °C, не доводя до кипения — иначе он потеряет свои свойства.

Приготовление десерта. Фото: Скриншот YouTube @AlinaFooDee

Перебить творог блендером до кремовой консистенции. Добавить к нему крем и желатин, еще раз тщательно взбить до полной однородности.

Готовый десерт. Фото: Скриншот YouTube @AlinaFooDee

Вылить массу в форму, накрыть пищевой пленкой и поставить в холодильник минимум на 6-8 часов до полного застывания.

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