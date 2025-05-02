Нежный творожный десерт без сахара и муки — только 100 ккал на 100 г

Нежный десерт без сахара и муки — всего 100 калорий на 100 г
Этот диетический десерт из творога готовится без сахара, муки и духовки, но при этом имеет нежную текстуру и приятный вкус. Идеальный вариант для тех, кто следит за питанием или придерживается диеты.
Рецепт опубликовали на канале YouTube Alina FooDee.
Вам понадобится:
- творог любой жирности — 600 г;
- яйца — 2 шт.;
- мед — 100 г (по желанию — до 150-200 г для большей сладости);
- ванилин — на кончике ножа;
- кукурузный крахмал — 40 г;
- молоко — 500 мл. (для крема) + 100 мл. (для желатина);
- желатин — 18-20 г.
Способ приготовления
Залить желатин 100 мл. молока и оставить набухать на 10 минут.
Смешать яйца с крахмалом и небольшим количеством молока до однородности.
Добавить остальное молоко (500 мл.) и варить крем на умеренном огне, постоянно помешивая. Когда появятся первые пузырьки, заваривать еще 30-60 секунд и снять с огня.
Набухший желатин прогреть до примерно 60 °C, не доводя до кипения — иначе он потеряет свои свойства.
Перебить творог блендером до кремовой консистенции. Добавить к нему крем и желатин, еще раз тщательно взбить до полной однородности.
Вылить массу в форму, накрыть пищевой пленкой и поставить в холодильник минимум на 6-8 часов до полного застывания.
Предлагаем ознакомиться с нашей подборкой рецептов десертов без выпечки
Торт без выпечки — всего 3 составляющих и много шоколадного крема.
Бананово-шоколадный торт без выпечки — готовится 15 минут.
Самый дешевый торт "Таня" — без выпечки, без миксера, без коржей.
Вафельный торт со сгущенкой — делается 10 мин, съедается за пять.
Читайте Новини.LIVE!