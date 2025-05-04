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Низкокалорийный брауни — продуманный рецепт от нутрициолога

4 мая 2025 03:00
Ольга Горохова - Редактор
Ольга Горохова
Редактор
Низкокалорийный брауни с овощами — рецепт от нутрициолога
Шоколадный брауни с шоколадом. Фото: Скриншот YouTube @OlyaPinsUA
Ольга Горохова - Редактор
Ольга Горохова
Редактор

Этот брауни не только имеет насыщенный вкус, но и идеально вписывается в сбалансированный рацион. Без сахара, с клетчаткой, овощами и здоровыми жирами — такой десерт можно есть без угрызений совести даже во время похудения. Идеальный вариант для перекуса или полезного десерта к кофе.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Оля Пинс — полезные и простые рецепты!

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Вам понадобится:

  • яйца — 5 шт.;
  • кефир — 80 мл.;
  • эритрит — 50 г (или другой подсластитель по вкусу);
  • рисовая мука — 70 г;
  • какао — 25 г;
  • морковь — 100 г;
  • тыква — 100 г;
  • орехи — 40 г.

Для глазури:

  • молоко — 70 мл.;
  • какао — 1 ст. л.;
  • эритрит — 1 ст. л.

Способ приготовления

Очистить морковь и тыкву, натереть на мелкой терке.

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Яйца и сахарный заменитель. Фото: Скриншот YouTube @OlyaPinsUA

В большой миске взбить яйца с эритритом до легкой пены. Добавить кефир, натертые овощи, перемешать.

низькокалорійний брауні, простий рецепт від нутриціолога
Добавление какао. Фото: Скриншот YouTube @OlyaPinsUA

В отдельной емкости соединить рисовую муку с какао, добавить к жидкой смеси. Вмешать измельченные орехи.

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Тертая тыква. Фото: Скриншот YouTube @OlyaPinsUA

Выложить тесто в форму, застеленную пергаментом. Выпекать при 180 °C около 35-40 минут (проверять готовность деревянной шпажкой).

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Шоколадная масса. Фото: Скриншот YouTube @OlyaPinsUA

Пока брауни остывает, приготовить глазурь: в сотейнике смешать молоко, какао и эритрит, прогреть на маленьком огне до растворения.

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Шоколадная глазурь. Фото: Скриншот YouTube @OlyaPinsUA

Полить глазурью остывший брауни, охладить и подавать.

Ранее мы писали о нежном десерте из 500 мл молока за 5 мин — без муки, без выпечки.

Также советуем ознакомиться с рецептом десерта из 2-х ингредиентов за копейки, а вкус, как на миллион.

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02:35 В США журналисты РФ отходили от украинцев на "бессмертном полку"

01:57 В Киеве из-за атаки РФ есть пострадавшие — среди них дети

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

01:46 В Черкассах в результате атаки РФ возникли пожары

01:29 Россияне обстреляли Киев — один человек обратился к медикам

00:49 РФ атаковала Киев дронами — упали обломки, начались пожары

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