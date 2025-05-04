Низкокалорийный брауни с овощами — рецепт от нутрициолога

Низкокалорийный брауни — продуманный рецепт от нутрициолога
Этот брауни не только имеет насыщенный вкус, но и идеально вписывается в сбалансированный рацион. Без сахара, с клетчаткой, овощами и здоровыми жирами — такой десерт можно есть без угрызений совести даже во время похудения. Идеальный вариант для перекуса или полезного десерта к кофе.
Рецепт опубликовали на YouTube канале Оля Пинс — полезные и простые рецепты!
Вам понадобится:
- яйца — 5 шт.;
- кефир — 80 мл.;
- эритрит — 50 г (или другой подсластитель по вкусу);
- рисовая мука — 70 г;
- какао — 25 г;
- морковь — 100 г;
- тыква — 100 г;
- орехи — 40 г.
Для глазури:
- молоко — 70 мл.;
- какао — 1 ст. л.;
- эритрит — 1 ст. л.
Способ приготовления
Очистить морковь и тыкву, натереть на мелкой терке.
В большой миске взбить яйца с эритритом до легкой пены. Добавить кефир, натертые овощи, перемешать.
В отдельной емкости соединить рисовую муку с какао, добавить к жидкой смеси. Вмешать измельченные орехи.
Выложить тесто в форму, застеленную пергаментом. Выпекать при 180 °C около 35-40 минут (проверять готовность деревянной шпажкой).
Пока брауни остывает, приготовить глазурь: в сотейнике смешать молоко, какао и эритрит, прогреть на маленьком огне до растворения.
Полить глазурью остывший брауни, охладить и подавать.
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