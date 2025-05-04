Низкокалорийный брауни с овощами — рецепт от нутрициолога

Шоколадный брауни с шоколадом. Фото: Скриншот YouTube @OlyaPinsUA

Этот брауни не только имеет насыщенный вкус, но и идеально вписывается в сбалансированный рацион. Без сахара, с клетчаткой, овощами и здоровыми жирами — такой десерт можно есть без угрызений совести даже во время похудения. Идеальный вариант для перекуса или полезного десерта к кофе.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Оля Пинс — полезные и простые рецепты!

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Вам понадобится:

яйца — 5 шт.;

кефир — 80 мл.;

эритрит — 50 г (или другой подсластитель по вкусу);

рисовая мука — 70 г;

какао — 25 г;

морковь — 100 г;

тыква — 100 г;

орехи — 40 г.

Для глазури:

молоко — 70 мл.;

какао — 1 ст. л.;

эритрит — 1 ст. л.

Способ приготовления

Очистить морковь и тыкву, натереть на мелкой терке.

Яйца и сахарный заменитель. Фото: Скриншот YouTube @OlyaPinsUA

В большой миске взбить яйца с эритритом до легкой пены. Добавить кефир, натертые овощи, перемешать.

Добавление какао. Фото: Скриншот YouTube @OlyaPinsUA

В отдельной емкости соединить рисовую муку с какао, добавить к жидкой смеси. Вмешать измельченные орехи.

Тертая тыква. Фото: Скриншот YouTube @OlyaPinsUA

Выложить тесто в форму, застеленную пергаментом. Выпекать при 180 °C около 35-40 минут (проверять готовность деревянной шпажкой).

Шоколадная масса. Фото: Скриншот YouTube @OlyaPinsUA

Пока брауни остывает, приготовить глазурь: в сотейнике смешать молоко, какао и эритрит, прогреть на маленьком огне до растворения.

Шоколадная глазурь. Фото: Скриншот YouTube @OlyaPinsUA

Полить глазурью остывший брауни, охладить и подавать.

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