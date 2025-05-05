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Диетический пирог "Талия" — нежный вкус без вреда для фигуры

5 мая 2025 19:11
Мария Вишнева - Редактор
Мария Вишнева
Редактор
Пирог с овсяными хлопьями и творогом Талия — диетический рецепт
Пирог "Талия". Фото: smachnenke.com.ua
Мария Вишнева - Редактор
Мария Вишнева
Редактор

Пирог "Талия" — это удачное сочетание легкости, вкуса и пользы. Благодаря простым и полезным ингредиентам, он идеально подходит для тех, кто следит за фигурой, но не готов отказываться от сладкого.

Рецептом делится Smachnenke.

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Вам понадобится:

  • овсяные хлопья — 200 г;
  • молоко — 350 мл;
  • сахар — 120 г;
  • масло — 2 ст. л;
  • соль;
  • яйца — 4 шт;
  • разрыхлитель — 2 ч. л;
  • кукурузный крахмал — 30 г;
  • цедра 1 лимона;
  • орехи;
  • черный шоколад.

Способ приготовления

Для начала овсяные хлопья залить 250 мл молока и оставить до набухания.

Тем временем приготовить начинку для пирога. Для этого в миске смешать творог, 2 яйца, 100 мл молока, щепотку соли, 60 г сахара, крахмал и цедру лимона. Взбить все блендером до однородной массы.

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Приготовление начинки. Фото: скриншот

К овсянке с молоком добавить 2 яйца, 60 г сахара, щепотку соли, разрыхлитель и масло. Тщательно перемешать массу лопаткой.

Дієтичний пиріг з вівсянкою та сиром - як приготувати
Приготовление теста. Фото: скриншот

На застеленную пергаментом форму выложить половину теста из овсянки. Сверху выложить творожную начинку и "закрыть" остатками овсяного теста. Посыпать измельченными орехами.

Пиріг з вівсянкою для схуднення - простий рецепт
Формирование пирога. Фото: скриншот

Выпекать в духовке при температуре 180 градусов 50-55 минут. После выпекания остудить и по желанию полить растопленным черным шоколадом.

Пиріг для схуднення з вівсянкою та сиром - спосіб приготування
Готовый пирог. Фото: скриншот

Предлагаем вам также попробовать низкокалорийный брауни по рецепту от нутрициолога.

А также мы делились рецептом нежного десерта без муки с минимумом калорий.

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