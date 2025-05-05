Пирог с овсяными хлопьями и творогом Талия — диетический рецепт

Диетический пирог "Талия" — нежный вкус без вреда для фигуры
Пирог "Талия" — это удачное сочетание легкости, вкуса и пользы. Благодаря простым и полезным ингредиентам, он идеально подходит для тех, кто следит за фигурой, но не готов отказываться от сладкого.
Рецептом делится Smachnenke.
Вам понадобится:
- овсяные хлопья — 200 г;
- молоко — 350 мл;
- сахар — 120 г;
- масло — 2 ст. л;
- соль;
- яйца — 4 шт;
- разрыхлитель — 2 ч. л;
- кукурузный крахмал — 30 г;
- цедра 1 лимона;
- орехи;
- черный шоколад.
Способ приготовления
Для начала овсяные хлопья залить 250 мл молока и оставить до набухания.
Тем временем приготовить начинку для пирога. Для этого в миске смешать творог, 2 яйца, 100 мл молока, щепотку соли, 60 г сахара, крахмал и цедру лимона. Взбить все блендером до однородной массы.
К овсянке с молоком добавить 2 яйца, 60 г сахара, щепотку соли, разрыхлитель и масло. Тщательно перемешать массу лопаткой.
На застеленную пергаментом форму выложить половину теста из овсянки. Сверху выложить творожную начинку и "закрыть" остатками овсяного теста. Посыпать измельченными орехами.
Выпекать в духовке при температуре 180 градусов 50-55 минут. После выпекания остудить и по желанию полить растопленным черным шоколадом.
Предлагаем вам также попробовать низкокалорийный брауни по рецепту от нутрициолога.
А также мы делились рецептом нежного десерта без муки с минимумом калорий.
Читайте Новини.LIVE!