Пирог с овсяными хлопьями и творогом Талия — диетический рецепт

Пирог "Талия". Фото: smachnenke.com.ua

Пирог "Талия" — это удачное сочетание легкости, вкуса и пользы. Благодаря простым и полезным ингредиентам, он идеально подходит для тех, кто следит за фигурой, но не готов отказываться от сладкого.

Рецептом делится Smachnenke.

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Вам понадобится:

овсяные хлопья — 200 г;

молоко — 350 мл;

сахар — 120 г;

масло — 2 ст. л;

соль;

яйца — 4 шт;

разрыхлитель — 2 ч. л;

кукурузный крахмал — 30 г;

цедра 1 лимона;

орехи;

черный шоколад.

Способ приготовления

Для начала овсяные хлопья залить 250 мл молока и оставить до набухания.

Тем временем приготовить начинку для пирога. Для этого в миске смешать творог, 2 яйца, 100 мл молока, щепотку соли, 60 г сахара, крахмал и цедру лимона. Взбить все блендером до однородной массы.

Приготовление начинки. Фото: скриншот

К овсянке с молоком добавить 2 яйца, 60 г сахара, щепотку соли, разрыхлитель и масло. Тщательно перемешать массу лопаткой.

Приготовление теста. Фото: скриншот

На застеленную пергаментом форму выложить половину теста из овсянки. Сверху выложить творожную начинку и "закрыть" остатками овсяного теста. Посыпать измельченными орехами.

Формирование пирога. Фото: скриншот

Выпекать в духовке при температуре 180 градусов 50-55 минут. После выпекания остудить и по желанию полить растопленным черным шоколадом.

Готовый пирог. Фото: скриншот

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