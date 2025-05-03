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Найпростіший рецепт шоколадного торту — знадобиться кефір

3 травня 2025 19:11
Марія Вишнева - Редактор
Марія Вишнева
Редактор
Шоколадний торт на кефірі — швидкий рецепт
Шоколадний торт на кефірі. Фото: smachnenke.com.ua
Марія Вишнева - Редактор
Марія Вишнева
Редактор

Ніжний та дуже шоколадний торт виходить за цим рецептом. Із приготуванням впорається навіть новачок на кухні, але смак та текстура підкорять вас та ваших гостей.

Рецептом поділилися Smachnenke.

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Вам знадобиться:

  • кефір — 300 г;
  • яйця — 5 шт.;
  • борошно — 350 г;
  • какао — 60 г;
  • рослинна олія — 80 г;
  • цукор — 380 г;
  • ванільний цукор — 1 уп.;
  • розпушувач — 1 уп.;
  • молоко — 750 мл;
  • кукурудзяний крохмаль — 60 г;
  • вершкове масло — 150 г;
  • дрібка солі.

Спосіб приготування

У миску додати 3 яйця, кефір, рослинну олію, 200 г цукру, ванільний цукор та дрібку солі. Ретельно перемішати вінчиком до однорідності.

В окремій ємності змішати 30 г какао, розпушувач та борошно. Суху суміш просіяти до рідких інгредієнтів та перемішати лопаткою до однорідної консистенції.

Роз'ємну форму застелити пергаментом та вилите готове тісто. Випікати у духовці при температурі 180 градусів 40 хвилин.

Шоколадний пиріг на кефірі - швидкий рецепт
Тісто для бісквіту. Фото: smachnenke.com.ua

Після випікання залишити на 20 хвилин для охолодження. Після чого обережно дістати бісквіт з форми, зрізати "шапочку" та нарізати на 3 рівні коржі. "Шапочку" перебити у блендері до стану крихти для прикрашання торту.

Торт на кефірі з шоколадним кремом - як приготувати
Готові інгредієнти для торту. Фото: smachnenke.com.ua

Для приготування крему у сотейнику змішати решту какао та цукру, кукурудзяний крохмаль та перемішати. Туди ж додати 2 яйця та молоко, перемішати до однорідності. Поставити сотейник на плиту та варити на середньому вогні, помішуючи, до загущення крему. Після чого зняти з плити та накрити харчовою плівкою у контакт.

До охолодженого крему додати вершкове масло та збити міксером 3-4 хвилини для пишності.

За бажанням коржі можна просочити кавою або лікером для соковитості. Для формування торта просочений корж змазати кремом та повторити шари. Змастити готовий торт залишками крему та присипати крихтою з бісквіту.

Простий шоколадний торт на кефірі - рецепт
Готовий шоколадний торт. Фото: smachnenke.com.ua

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18:43 Експерт відповів, чи готує Росія теракти до 9 травня

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

18:32 Без цього документа не пустять до Румунії — правила в'їзду

18:18 На Львівщині заборонили продавати алкоголь в комендантську годину

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