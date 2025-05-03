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Самый простой рецепт шоколадного торта — понадобится кефир

3 мая 2025 19:11
Мария Вишнева - Редактор
Мария Вишнева
Редактор
Шоколадный торт на кефире — быстрый рецепт
Шоколадный торт на кефире. Фото: smachnenke.com.ua
Мария Вишнева - Редактор
Мария Вишнева
Редактор

Нежный и очень шоколадный торт получается по этому рецепту. С приготовлением справится даже новичок на кухне, но вкус и текстура покорят вас и ваших гостей.

Рецептом поделились Smachnenke.

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Вам понадобится:

  • кефир — 300 г;
  • яйца — 5 шт.;
  • мука — 350 г;
  • какао — 60 г;
  • растительное масло — 80 г;
  • сахар — 380 г;
  • ванильный сахар — 1 уп.;
  • разрыхлитель — 1 уп.;
  • молоко — 750 мл;
  • кукурузный крахмал — 60 г;
  • сливочное масло — 150 г;
  • щепотка соли.

Способ приготовления

В миску добавить 3 яйца, кефир, растительное масло, 200 г сахара, ванильный сахар и щепотку соли. Тщательно перемешать венчиком до однородности.

В отдельной емкости смешать 30 г какао, разрыхлитель и муку. Сухую смесь просеять к жидким ингредиентам и перемешать лопаткой до однородной консистенции.

Разъемную форму застелить пергаментом и вылить готовое тесто. Выпекать в духовке при температуре 180 градусов 40 минут.

Шоколадний пиріг на кефірі - швидкий рецепт
Тесто для бисквита. Фото: smachnenke.com.ua

После выпекания оставить на 20 минут для охлаждения. После чего осторожно достать бисквит из формы, срезать "шапочку" и нарезать на три равных коржа. "Шапочку" перебить в блендере до состояния крошки для украшения торта.

Торт на кефірі з шоколадним кремом - як приготувати
Готовые ингредиенты для торта. Фото: smachnenke.com.ua

Для приготовления крема в сотейнике смешать остальные какао и сахар, кукурузный крахмал и перемешать. Туда же добавить 2 яйца и молоко, перемешать до однородности. Поставить сотейник на плиту и варить на среднем огне, помешивая, до загустения крема. После чего снять с плиты и накрыть пищевой пленкой в контакт.

К охлажденному крему добавить сливочное масло и взбить миксером 3-4 минуты для пышности.

По желанию коржи можно пропитать кофе или ликером для сочности. Для формирования торта пропитанный корж смазать кремом и повторить слои. Смазать готовый торт остатками крема и присыпать крошкой из бисквита.

Простий шоколадний торт на кефірі - рецепт
Готовый шоколадный торт. Фото: smachnenke.com.ua

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Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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