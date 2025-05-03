Шоколадный торт на кефире — быстрый рецепт

Шоколадный торт на кефире. Фото: smachnenke.com.ua

Нежный и очень шоколадный торт получается по этому рецепту. С приготовлением справится даже новичок на кухне, но вкус и текстура покорят вас и ваших гостей.

Рецептом поделились Smachnenke.

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Вам понадобится:

кефир — 300 г;

яйца — 5 шт.;

мука — 350 г;

какао — 60 г;

растительное масло — 80 г;

сахар — 380 г;

ванильный сахар — 1 уп.;

разрыхлитель — 1 уп.;

молоко — 750 мл;

кукурузный крахмал — 60 г;

сливочное масло — 150 г;

щепотка соли.

Способ приготовления

В миску добавить 3 яйца, кефир, растительное масло, 200 г сахара, ванильный сахар и щепотку соли. Тщательно перемешать венчиком до однородности.

В отдельной емкости смешать 30 г какао, разрыхлитель и муку. Сухую смесь просеять к жидким ингредиентам и перемешать лопаткой до однородной консистенции.

Разъемную форму застелить пергаментом и вылить готовое тесто. Выпекать в духовке при температуре 180 градусов 40 минут.

Тесто для бисквита. Фото: smachnenke.com.ua

После выпекания оставить на 20 минут для охлаждения. После чего осторожно достать бисквит из формы, срезать "шапочку" и нарезать на три равных коржа. "Шапочку" перебить в блендере до состояния крошки для украшения торта.

Готовые ингредиенты для торта. Фото: smachnenke.com.ua

Для приготовления крема в сотейнике смешать остальные какао и сахар, кукурузный крахмал и перемешать. Туда же добавить 2 яйца и молоко, перемешать до однородности. Поставить сотейник на плиту и варить на среднем огне, помешивая, до загустения крема. После чего снять с плиты и накрыть пищевой пленкой в контакт.

К охлажденному крему добавить сливочное масло и взбить миксером 3-4 минуты для пышности.

По желанию коржи можно пропитать кофе или ликером для сочности. Для формирования торта пропитанный корж смазать кремом и повторить слои. Смазать готовый торт остатками крема и присыпать крошкой из бисквита.

Готовый шоколадный торт. Фото: smachnenke.com.ua

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