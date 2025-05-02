Швидкий пиріг з полуницею за 5 хвилин — рецепт з фото

Пиріг "Незрівнянний" за 5 хвилин — смачніший за торт
Коли тільки починається сезон полуниці, усі обов'язково шукатимуть цей рецепт ніжного та ароматного пирога до чаю. Від вас потрібно лише 5 хвилин вільного часу та мінімум продуктів, й на столі буде цей "Незрівнянний" десерт.
Рецептом поділилася Юлія Шевчук.
Вам знадобиться:
- яйця — 2 шт.;
- цукор — 100 г + 2 ст. л.;
- ванільний цукор — 1 ч. л.;
- дрібка солі;
- соняшникова олія — 100 мл;
- молоко — 100 мл;
- борошно — 200 г + 2 ст. л.;
- розпушувач — 12 г;
- полуниця (або інші ягоди/фрукти) — 150 г;
- вершкове масло — 30 г.
Спосіб приготування
У велику ємність вибити яйця, додати до них цукор, дрібку солі та ванільний цукор. Збити все міксером до пишної білої маси.
До яєчної суміші додати молоко, олію та ретельно перемішати. Обережно всипати у тісто просіяне борошно з розпушувачем та поєднати до однорічної консистенції.
Полуницю помити, видалити хвостики та просушити від зайвої вологи. Нарізати на половинки.
Для приготування посипки для пирога змішати в окремій ємності 2 ст. л. цукру та 2 ст. л. борошна. До них натерти заморожене вершкове масло. Ретельно перемішати суміш руками до отримання пісочної крихти.
У застелену пергаментом форму вилити готове тісто та викласти на нього полуницю. Зверху посипати пиріг посипкою з масла, борошна та цукру. Випікати у розігрітій до 180 градусів духовці приблизно 40 хвилин.
Готовий пиріг вийняти з духовки та дати йому трохи охолонути, після чого, за бажанням, посипати цукровою пудрою.
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