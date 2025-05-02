Швидкий пиріг з полуницею за 5 хвилин — рецепт з фото

Пиріг з полуницею. Фото: скриншот

Коли тільки починається сезон полуниці, усі обов'язково шукатимуть цей рецепт ніжного та ароматного пирога до чаю. Від вас потрібно лише 5 хвилин вільного часу та мінімум продуктів, й на столі буде цей "Незрівнянний" десерт.

Рецептом поділилася Юлія Шевчук.

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Вам знадобиться:

яйця — 2 шт.;

цукор — 100 г + 2 ст. л.;

ванільний цукор — 1 ч. л.;

дрібка солі;

соняшникова олія — 100 мл;

молоко — 100 мл;

борошно — 200 г + 2 ст. л.;

розпушувач — 12 г;

полуниця (або інші ягоди/фрукти) — 150 г;

вершкове масло — 30 г.

Спосіб приготування

У велику ємність вибити яйця, додати до них цукор, дрібку солі та ванільний цукор. Збити все міксером до пишної білої маси.

Приготування яєчно-цукрової суміші для тіста. Фото: скриншот

До яєчної суміші додати молоко, олію та ретельно перемішати. Обережно всипати у тісто просіяне борошно з розпушувачем та поєднати до однорічної консистенції.

Тісто для пирога. Фото: скриншот

Полуницю помити, видалити хвостики та просушити від зайвої вологи. Нарізати на половинки.

Для приготування посипки для пирога змішати в окремій ємності 2 ст. л. цукру та 2 ст. л. борошна. До них натерти заморожене вершкове масло. Ретельно перемішати суміш руками до отримання пісочної крихти.

Приготування посипки для пирога. Фото: скриншот

У застелену пергаментом форму вилити готове тісто та викласти на нього полуницю. Зверху посипати пиріг посипкою з масла, борошна та цукру. Випікати у розігрітій до 180 градусів духовці приблизно 40 хвилин.

Формування пирога з полуницею. Фото: скриншот

Готовий пиріг вийняти з духовки та дати йому трохи охолонути, після чого, за бажанням, посипати цукровою пудрою.

Готовий пиріг. Фото: скриншот

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