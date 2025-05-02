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Пирог "Несравненный" за 5 минут — вкуснее торта

2 мая 2025 19:11
Мария Вишнева - Редактор
Мария Вишнева
Редактор
Быстрый пирог с клубникой за 5 минут — рецепт с фото
Пирог с клубникой. Фото: скриншот
Мария Вишнева - Редактор
Мария Вишнева
Редактор

Когда только начинается сезон клубники, все обязательно будут искать этот рецепт нежного и ароматного пирога к чаю. От вас требуется всего 5 минут свободного времени и минимум продуктов, и на столе будет этот "Несравненный" десерт.

Рецептом поделилась Юлия Шевчук.

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Вам понадобится:

  • яйца — 2 шт.;
  • сахар — 100 г + 2 ст. л.;
  • ванильный сахар — 1 ч. л.;
  • щепотка соли;
  • подсолнечное масло — 100 мл;
  • молоко — 100 мл;
  • мука — 200 г + 2 ст. л.;
  • разрыхлитель — 12 г;
  • клубника (или другие ягоды/фрукты) — 150 г;
  • сливочное масло — 30 г.

Способ приготовления

В большую емкость выбить яйца, добавить к ним сахар, щепотку соли и ванильный сахар. Взбить все миксером до пышной белой массы.

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Приготовление яично-сахарной смеси для теста. Фото: скриншот

К яичной смеси добавить молоко, масло и тщательно перемешать. Осторожно всыпать в тесто просеянную муку с разрыхлителем и соединить до однородной консистенции.

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Тесто для пирога. Фото: скриншот

Клубнику помыть, удалить хвостики и просушить от лишней влаги. Нарезать на половинки.

Для приготовления посыпки для пирога смешать в отдельной емкости 2 ст. л. сахара и 2 ст. л. муки. К ним натереть замороженное сливочное масло. Тщательно перемешать смесь руками до получения песочной крошки.

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Приготовление посыпки для пирога. Фото: скриншот

В застеленную пергаментом форму вылить готовое тесто и выложить на него клубнику. Сверху посыпать пирог посыпкой из масла, муки и сахара. Выпекать в разогретой до 180 градусов духовке примерно 40 минут.

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Формирование пирога с клубникой. Фото: скриншот

Готовый пирог вынуть из духовки и дать ему немного остыть, после чего, по желанию, посыпать сахарной пудрой.

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Готовый пирог готов. Фото: скриншот

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20:05 Уикенд в старинном замке — турист показал интересную локацию

20:00 Аннулирование брони — какая есть финансовая причина

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

19:54 В МИД сделали заявление о роли США в войне — детали от Тихого

19:47 Стрельба на Куликовом поле в Одессе — напали на полицейских

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