Быстрый пирог с клубникой за 5 минут — рецепт с фото

Пирог с клубникой. Фото: скриншот

Когда только начинается сезон клубники, все обязательно будут искать этот рецепт нежного и ароматного пирога к чаю. От вас требуется всего 5 минут свободного времени и минимум продуктов, и на столе будет этот "Несравненный" десерт.

Рецептом поделилась Юлия Шевчук.

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Вам понадобится:

яйца — 2 шт.;

сахар — 100 г + 2 ст. л.;

ванильный сахар — 1 ч. л.;

щепотка соли;

подсолнечное масло — 100 мл;

молоко — 100 мл;

мука — 200 г + 2 ст. л.;

разрыхлитель — 12 г;

клубника (или другие ягоды/фрукты) — 150 г;

сливочное масло — 30 г.

Способ приготовления

В большую емкость выбить яйца, добавить к ним сахар, щепотку соли и ванильный сахар. Взбить все миксером до пышной белой массы.

Приготовление яично-сахарной смеси для теста. Фото: скриншот

К яичной смеси добавить молоко, масло и тщательно перемешать. Осторожно всыпать в тесто просеянную муку с разрыхлителем и соединить до однородной консистенции.

Тесто для пирога. Фото: скриншот

Клубнику помыть, удалить хвостики и просушить от лишней влаги. Нарезать на половинки.

Для приготовления посыпки для пирога смешать в отдельной емкости 2 ст. л. сахара и 2 ст. л. муки. К ним натереть замороженное сливочное масло. Тщательно перемешать смесь руками до получения песочной крошки.

Приготовление посыпки для пирога. Фото: скриншот

В застеленную пергаментом форму вылить готовое тесто и выложить на него клубнику. Сверху посыпать пирог посыпкой из масла, муки и сахара. Выпекать в разогретой до 180 градусов духовке примерно 40 минут.

Формирование пирога с клубникой. Фото: скриншот

Готовый пирог вынуть из духовки и дать ему немного остыть, после чего, по желанию, посыпать сахарной пудрой.

Готовый пирог готов. Фото: скриншот

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