Быстрый пирог с клубникой за 5 минут — рецепт с фото

Пирог "Несравненный" за 5 минут — вкуснее торта
Когда только начинается сезон клубники, все обязательно будут искать этот рецепт нежного и ароматного пирога к чаю. От вас требуется всего 5 минут свободного времени и минимум продуктов, и на столе будет этот "Несравненный" десерт.
Рецептом поделилась Юлия Шевчук.
Вам понадобится:
- яйца — 2 шт.;
- сахар — 100 г + 2 ст. л.;
- ванильный сахар — 1 ч. л.;
- щепотка соли;
- подсолнечное масло — 100 мл;
- молоко — 100 мл;
- мука — 200 г + 2 ст. л.;
- разрыхлитель — 12 г;
- клубника (или другие ягоды/фрукты) — 150 г;
- сливочное масло — 30 г.
Способ приготовления
В большую емкость выбить яйца, добавить к ним сахар, щепотку соли и ванильный сахар. Взбить все миксером до пышной белой массы.
К яичной смеси добавить молоко, масло и тщательно перемешать. Осторожно всыпать в тесто просеянную муку с разрыхлителем и соединить до однородной консистенции.
Клубнику помыть, удалить хвостики и просушить от лишней влаги. Нарезать на половинки.
Для приготовления посыпки для пирога смешать в отдельной емкости 2 ст. л. сахара и 2 ст. л. муки. К ним натереть замороженное сливочное масло. Тщательно перемешать смесь руками до получения песочной крошки.
В застеленную пергаментом форму вылить готовое тесто и выложить на него клубнику. Сверху посыпать пирог посыпкой из масла, муки и сахара. Выпекать в разогретой до 180 градусов духовке примерно 40 минут.
Готовый пирог вынуть из духовки и дать ему немного остыть, после чего, по желанию, посыпать сахарной пудрой.
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