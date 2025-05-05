Торт Дитяча мрія без духовки — простий рецепт із трьох інгредієнтів

Торт "Дитяча мрія". Фото: gospodynka.com.ua

Ідеальний варіант для тих, хто не хоче вмикати духовку: цей домашній торт готується просто на сковорідці, має ніжну текстуру та класичний смак. Вам не знадобляться складні компоненти — лише базові продукти з холодильника.

Рецепт опублікувала Gospodynka.

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Вам знадобиться:

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сметана 25% — 200 г;

цукор — 200 г;

ванільний цукор — 1 ч. л. (за бажанням);

борошно — 380 г;

розпушувач — 1 ч. л.

Для крему:

сметана — 500 г;

цукрова пудра або цукор — 150 г;

шоколадне печиво — для прикраси.

Спосіб приготування

У мисці змішати сметану, цукор і ванільний цукор. Просіяти борошно з розпушувачем і поступово додати до маси.

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Приготування тіста. Фото: gospodynka.com.ua

Замісити мʼяке тісто, перекласти на стіл і вимісити руками. Сформувати ковбаску й розділити на 8 частин.

Готове тісто. Фото: gospodynka.com.ua

Кожну частину розкачати дуже тонко, вирізати кола за допомогою кришки (за розміром сковорідки).

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Приготування коржів. Фото: gospodynka.com.ua

Випікати коржі на сухій сковорідці на слабкому вогні по 2–3 хвилини з кожного боку.

Приготування крема. Фото: gospodynka.com.ua

Для крему змішати сметану з цукровою пудрою або цукром до однорідної маси. Перемастити всі коржі, змастити боки та верх.

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Готовий торт. Фото: gospodynka.com.ua

Прикрасити подрібненим шоколадним печивом. Поставити в холодильник хоча б на 2–3 години — і можна подавати.

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