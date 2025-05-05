Торт Дитяча мрія без духовки — простий рецепт із трьох інгредієнтів

Торт без духовки "Дитяча мрія" — потрібно всього три інгредієнта
Ідеальний варіант для тих, хто не хоче вмикати духовку: цей домашній торт готується просто на сковорідці, має ніжну текстуру та класичний смак. Вам не знадобляться складні компоненти — лише базові продукти з холодильника.
Рецепт опублікувала Gospodynka.
Вам знадобиться:
- сметана 25% — 200 г;
- цукор — 200 г;
- ванільний цукор — 1 ч. л. (за бажанням);
- борошно — 380 г;
- розпушувач — 1 ч. л.
Для крему:
- сметана — 500 г;
- цукрова пудра або цукор — 150 г;
- шоколадне печиво — для прикраси.
Спосіб приготування
У мисці змішати сметану, цукор і ванільний цукор. Просіяти борошно з розпушувачем і поступово додати до маси.
Замісити мʼяке тісто, перекласти на стіл і вимісити руками. Сформувати ковбаску й розділити на 8 частин.
Кожну частину розкачати дуже тонко, вирізати кола за допомогою кришки (за розміром сковорідки).
Випікати коржі на сухій сковорідці на слабкому вогні по 2–3 хвилини з кожного боку.
Для крему змішати сметану з цукровою пудрою або цукром до однорідної маси. Перемастити всі коржі, змастити боки та верх.
Прикрасити подрібненим шоколадним печивом. Поставити в холодильник хоча б на 2–3 години — і можна подавати.
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