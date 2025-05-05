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Торт без духовки "Дитяча мрія" — потрібно всього три інгредієнта

5 травня 2025 03:00
Ольга Горохова - Редактор
Ольга Горохова
Редактор
Торт Дитяча мрія без духовки — простий рецепт із трьох інгредієнтів
Торт "Дитяча мрія". Фото: gospodynka.com.ua
Ольга Горохова - Редактор
Ольга Горохова
Редактор

Ідеальний варіант для тих, хто не хоче вмикати духовку: цей домашній торт готується просто на сковорідці, має ніжну текстуру та класичний смак. Вам не знадобляться складні компоненти — лише базові продукти з холодильника.

Рецепт опублікувала Gospodynka.

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Вам знадобиться:

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  • сметана 25% — 200 г;
  • цукор — 200 г;
  • ванільний цукор — 1 ч. л. (за бажанням);
  • борошно — 380 г;
  • розпушувач — 1 ч. л.

Для крему:

  • сметана — 500 г;
  • цукрова пудра або цукор — 150 г;
  • шоколадне печиво — для прикраси.

Спосіб приготування

У мисці змішати сметану, цукор і ванільний цукор. Просіяти борошно з розпушувачем і поступово додати до маси.

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торт без духовки Дитяча мрія, потрібно всього три інгредієнта
Приготування тіста. Фото: gospodynka.com.ua

Замісити мʼяке тісто, перекласти на стіл і вимісити руками. Сформувати ковбаску й розділити на 8 частин.

торт без духовки Дитяча мрія, всього три інгредієнта
Готове тісто. Фото: gospodynka.com.ua

Кожну частину розкачати дуже тонко, вирізати кола за допомогою кришки (за розміром сковорідки).

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торт без духовки Дитяча мрія, знадобиться всього три інгредієнта
Приготування коржів. Фото: gospodynka.com.ua

Випікати коржі на сухій сковорідці на слабкому вогні по 2–3 хвилини з кожного боку.

торт без духовки Дитяча мрія
Приготування крема. Фото: gospodynka.com.ua

Для крему змішати сметану з цукровою пудрою або цукром до однорідної маси. Перемастити всі коржі, змастити боки та верх.

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Готовий торт. Фото: gospodynka.com.ua

Прикрасити подрібненим шоколадним печивом. Поставити в холодильник хоча б на 2–3 години — і можна подавати.

Раніше ми писали про ніжний десерт з 500 мл молока за 5 хв — без борошна, без випічки. 

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Також радимо ознайомитися з рецептом десерта з 2-х інгредієнтів за копійки, а смак, як на мільйон. 

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