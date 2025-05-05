Торт Детская мечта без духовки — простой рецепт из трех ингредиентов

Торт "Детская мечта". Фото: gospodynka.com.ua

Идеальный вариант для тех, кто не хочет включать духовку: этот домашний торт готовится просто на сковороде, имеет нежную текстуру и классический вкус. Вам не понадобятся сложные компоненты — только базовые продукты из холодильника.

Рецепт опубликовала Gospodynka.

Реклама

Читайте также:

Вам понадобится:

сметана 25% — 200 г;

сахар — 200 г;

ванильный сахар —1 ч. л. (по желанию);

мука — 380 г;

разрыхлитель — 1 ч. л.

Для крема:

сметана — 500 г;

сахарная пудра или сахар — 150 г;

шоколадное печенье — для украшения.

Способ приготовления

В миске смешать сметану, сахар и ванильный сахар. Просеять муку с разрыхлителем и постепенно добавить к массе.

Приготовление теста. Фото: gospodynka.com.ua

Замесить мягкое тесто, переложить на стол и вымесить руками. Сформировать колбаску и разделить на 8 частей.

Готовое тесто. Фото: gospodynka.com.ua

Каждую часть раскатать очень тонко, вырезать круги с помощью крышки (по размеру сковородки).

Приготовление лепешек. Фото: gospodynka.com.ua

Выпекать коржи на сухой сковороде на слабом огне по 2-3 минуты с каждой стороны.

Приготовление крема. Фото: gospodynka.com.ua

Для крема смешать сметану с сахарной пудрой или сахаром до однородной массы. Перемазать все коржи, смазать бока и верх.

Готовый торт. Фото: gospodynka.com.ua

Украсить измельченным шоколадным печеньем. Поставить в холодильник хотя бы на 2-3 часа - и можно подавать.

Ранее мы писали о нежном десерте из 500 мл молока за 5 мин — без муки, без выпечки.

Также советуем ознакомиться с рецептом десерта из 2-х ингредиентов за копейки, а вкус, как на миллион.