Торт Детская мечта без духовки — простой рецепт из трех ингредиентов

Торт без духовки "Детская мечта" — нужно всего три ингредиента
Идеальный вариант для тех, кто не хочет включать духовку: этот домашний торт готовится просто на сковороде, имеет нежную текстуру и классический вкус. Вам не понадобятся сложные компоненты — только базовые продукты из холодильника.
Рецепт опубликовала Gospodynka.
Вам понадобится:
- сметана 25% — 200 г;
- сахар — 200 г;
- ванильный сахар —1 ч. л. (по желанию);
- мука — 380 г;
- разрыхлитель — 1 ч. л.
Для крема:
- сметана — 500 г;
- сахарная пудра или сахар — 150 г;
- шоколадное печенье — для украшения.
Способ приготовления
В миске смешать сметану, сахар и ванильный сахар. Просеять муку с разрыхлителем и постепенно добавить к массе.
Замесить мягкое тесто, переложить на стол и вымесить руками. Сформировать колбаску и разделить на 8 частей.
Каждую часть раскатать очень тонко, вырезать круги с помощью крышки (по размеру сковородки).
Выпекать коржи на сухой сковороде на слабом огне по 2-3 минуты с каждой стороны.
Для крема смешать сметану с сахарной пудрой или сахаром до однородной массы. Перемазать все коржи, смазать бока и верх.
Украсить измельченным шоколадным печеньем. Поставить в холодильник хотя бы на 2-3 часа - и можно подавать.
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