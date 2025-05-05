Соцсети

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Рецепты arrow Торт без духовки "Детская мечта" — нужно всего три ингредиента arrow

Торт без духовки "Детская мечта" — нужно всего три ингредиента

5 мая 2025 03:00
Ольга Горохова - Редактор
Ольга Горохова
Редактор
Торт Детская мечта без духовки — простой рецепт из трех ингредиентов
Торт "Детская мечта". Фото: gospodynka.com.ua
Ольга Горохова - Редактор
Ольга Горохова
Редактор

Идеальный вариант для тех, кто не хочет включать духовку: этот домашний торт готовится просто на сковороде, имеет нежную текстуру и классический вкус. Вам не понадобятся сложные компоненты — только базовые продукты из холодильника.

Рецепт опубликовала Gospodynka.

Реклама
Читайте также:

Вам понадобится:

  • сметана 25% — 200 г;
  • сахар — 200 г;
  • ванильный сахар —1 ч. л. (по желанию);
  • мука — 380 г;
  • разрыхлитель — 1 ч. л.

Для крема:

  • сметана — 500 г;
  • сахарная пудра или сахар — 150 г;
  • шоколадное печенье — для украшения.

Способ приготовления

В миске смешать сметану, сахар и ванильный сахар. Просеять муку с разрыхлителем и постепенно добавить к массе.

торт без духовки Дитяча мрія, потрібно всього три інгредієнта
Приготовление теста. Фото: gospodynka.com.ua

Замесить мягкое тесто, переложить на стол и вымесить руками. Сформировать колбаску и разделить на 8 частей.

торт без духовки Дитяча мрія, всього три інгредієнта
Готовое тесто. Фото: gospodynka.com.ua

Каждую часть раскатать очень тонко, вырезать круги с помощью крышки (по размеру сковородки).

торт без духовки Дитяча мрія, знадобиться всього три інгредієнта
Приготовление лепешек. Фото: gospodynka.com.ua

Выпекать коржи на сухой сковороде на слабом огне по 2-3 минуты с каждой стороны.

торт без духовки Дитяча мрія
Приготовление крема. Фото: gospodynka.com.ua

Для крема смешать сметану с сахарной пудрой или сахаром до однородной массы. Перемазать все коржи, смазать бока и верх.

смачний торт без духовки Дитяча мрія
Готовый торт. Фото: gospodynka.com.ua

Украсить измельченным шоколадным печеньем. Поставить в холодильник хотя бы на 2-3 часа - и можно подавать.

Ранее мы писали о нежном десерте из 500 мл молока за 5 мин — без муки, без выпечки.

Также советуем ознакомиться с рецептом десерта из 2-х ингредиентов за копейки, а вкус, как на миллион.

десерт рецепты торт крем для торта без выпечки
Реклама

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

04:11 Выборы президента Румынии — кто вышел во второй тур

03:44 РФ атаковала Конотоп — уничтожен объект инфраструктуры

03:43 Мужчина не хотел воевать, так как погибли знакомые — решение суда

03:26 В "Азове" нужны знатоки электронных устройств — кто именно

02:40 Стало известно, когда украинцы смогут иметь двойное гражданство

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

02:04 В Киеве и областях объявили воздушную тревогу - что произошло

01:30 Что должно быть в аптечке военного — ответ инструктора

01:03 Мужчина насмерть сбил мать троих детей — что решил суд

01:02 Трамп заявил, что лидеры ЕС просили его позвонить Путину

00:53 В Конотопе слышны взрывы — что известно о вражеской атаке

04:11 Выборы президента Румынии — кто вышел во второй тур

03:44 РФ атаковала Конотоп — уничтожен объект инфраструктуры

03:43 Мужчина не хотел воевать, так как погибли знакомые — решение суда

03:26 В "Азове" нужны знатоки электронных устройств — кто именно

02:40 Стало известно, когда украинцы смогут иметь двойное гражданство

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

02:04 В Киеве и областях объявили воздушную тревогу - что произошло

01:30 Что должно быть в аптечке военного — ответ инструктора

01:03 Мужчина насмерть сбил мать троих детей — что решил суд

01:02 Трамп заявил, что лидеры ЕС просили его позвонить Путину

00:53 В Конотопе слышны взрывы — что известно о вражеской атаке

20:23 Трагедия 2 мая — что думают одесситы о событиях 11 лет спустя

1 мая

22:33 Соглашение о недрах с США — как это отразится на будущем Одесчины

06:33 Как изменилось отношение одесситов к 1 мая — празднуют или нет

30 апреля

22:33 Экстрим для всех — цены на отдых в Затоке в Одесской области

29 апреля

22:33 Туристическая Одесса во время войны — чем может удивить сегодня

28 апреля

22:33 Действительно ли война с Россией на финише — мнения одесситов

26 апреля

07:32 Отчисление из аспирантуры и изменения для студентов, — интервью

25 апреля

22:33 Посевная в Одесской области — будет ли Украина с зерном

06:33 Лекарства в аптеках подешевели на 27% — реакция одесситов

24 апреля

19:47 Цены в одесских магазинах — что подешевело после праздника

Text

12:02 Российский оппозиционер Каспаров уверен, что США и РФ ведут тайные переговоры

9 ноября 2023
Text

10:00 H&M вернулся – в каких ТРЦ открылись магазины, какие впечатления покупателей и цены на одежду

6 февраля 2024
Text

15:00 Украинская неделя в Вашингтоне — итоги от Новини.LIVE

Text

17:00 Барабаш назвал количество гражданских, которые продолжают оставаться в Авдеевке

27 февраля 2024
Text

21:43 Эксперт объяснил намерения Кремля воевать с НАТО из-за слов Макрона

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

Цветок смерти и одиночества — какое растение нельзя держать дома

1 мая 2025

Валютное неравноправие — какие номиналы евро становятся ненужными

30 апреля 2025

Поляк признался, что его удивило в украинских супермаркетах

2 мая 2025

Марки шин для авто, которых надо избегать любой ценой

22 апреля 2025

Строгие правила на границе — у кого могут отобрать валюту в 2025

3 мая 2025

Эти доллары и евро не обменять — от каких купюр нужно избавиться

21 апреля 2025

Когда сажать кабачки и огурцы весной 2025 — лунный календарь

27 апреля 2025

Звонят мошенники — какие номера телефона стоит сразу блокировать

1 мая 2025

Некоторых УБД лишат льгот и выплат — кого коснется

4 мая 2025

Оплата обязательна — в каком транспорте пенсионеры не имеют льгот