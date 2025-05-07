Как приготовить пышные оладьи, чтобы они не оседали — рецепт на кефире

Оладьи будут как пух — весь секрет в тесте
Секрет пышных и мягких оладий кроется в тесте. Правильно подобранные ингредиенты и их пропорции сделают его легким, как пух.
Рецептом делится Smachnenke.
Вам понадобится:
- кефир — 250 мл;
- вода — 40 мл;
- яйцо — 1 шт;
- мука — 240 г;
- сахар — 3 ст.л;
- соль — 1/2 ч.л;
- сода — 1/2 ч.л.
Способ приготовления
В сотейнике смешать кефир и воду. Поставить на средний огонь и подогреть примерно до 40 градусов.
В миске соединить яйцо, сахар и соль, перемешать до однородности. К яйцам влить кефирную смесь и взбить до пенной массы.
Постепенно просеять порционно муку и перемешать лопаткой до однородности. Тесто должно быть густым и очень медленно стекать с ложки. В конце добавить соду и снова перемешать.
На сковороде разогреть масло и с помощью ложки выложить оладьи. Еще один секрет - после приготовления тесто больше нельзя перемешивать в миске, иначе оладьи могут "упасть".
Оладьи обжарить на среднем огне с обеих сторон до золотистой корочки - примерно по 2-3 минуты. Подавать с любимым джемом, сметаной или другими добавками.
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