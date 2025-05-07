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Оладьи будут как пух — весь секрет в тесте

7 мая 2025 00:05
Мария Вишнева - Редактор
Мария Вишнева
Редактор
Как приготовить пышные оладьи, чтобы они не оседали — рецепт на кефире
Оладьи. Фото: smachnenke.com.ua
Мария Вишнева - Редактор
Мария Вишнева
Редактор

Секрет пышных и мягких оладий кроется в тесте. Правильно подобранные ингредиенты и их пропорции сделают его легким, как пух.

Рецептом делится Smachnenke.

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Вам понадобится:

  • кефир — 250 мл;
  • вода — 40 мл;
  • яйцо — 1 шт;
  • мука — 240 г;
  • сахар — 3 ст.л;
  • соль — 1/2 ч.л;
  • сода — 1/2 ч.л.

Способ приготовления

В сотейнике смешать кефир и воду. Поставить на средний огонь и подогреть примерно до 40 градусов.

В миске соединить яйцо, сахар и соль, перемешать до однородности. К яйцам влить кефирную смесь и взбить до пенной массы.

Пухкі оладки на кефірі - рецепт
Приготовление теста. Фото: скриншот

Постепенно просеять порционно муку и перемешать лопаткой до однородности. Тесто должно быть густым и очень медленно стекать с ложки. В конце добавить соду и снова перемешать.

Як приготувати пухкі оладки - секретний рецепт
Готовое тесто. Фото: скриншот

На сковороде разогреть масло и с помощью ложки выложить оладьи. Еще один секрет - после приготовления тесто больше нельзя перемешивать в миске, иначе оладьи могут "упасть".

Оладьи обжарить на среднем огне с обеих сторон до золотистой корочки - примерно по 2-3 минуты. Подавать с любимым джемом, сметаной или другими добавками.

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Пожаренные оладьи. Фото: скриншот

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