Как приготовить пышный омлет, как в садике — рецепт

Омлет. Фото: скриншот

Многим знакомо разочарование, когда омлет вместо пышного "облачка" превращается в плоский блинчик. Секрет идеального результата кроется не в самом рецепте, а в тонкостях технологии приготовления.

Новини.LIVE делится секретами идеального омлета, как в детском саду.

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Как сделать пышный омлет

Опытные кулинары рассказывают, что для того, чтобы омлет получился воздушным, важно дать ему пространство. Для этого лучше выбирать глубокую форму с небольшим диаметром, чем широкую с низкими краями.

Также важный нюанс заключается во взбивании яиц. Не стоит долго и сильно их взбивать, ведь чрезмерная пена поднимает массу слишком быстро, из-за чего она потом оседает.

Пышный омлет. Фото: открытые источники

Также для пышности в омлет добавляют молоко и муку. Но важно сохранять пропорции, чтобы масса не получилась слишком тяжелой — на одно яйцо стоит использовать примерно 1 ст. л. молока и 0,5 ст. л. муки.

И последний важный критерий идеального блюда — температурный режим. Слишком горячая сковорода мгновенно сворачивает белок, делая блюдо жестким, а слишком холодная не дает равномерно приготовиться. Лучше всего готовить омлет на слабом или среднем огне под крышкой, тогда блюдо порадует и текстурой, и вкусом.

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