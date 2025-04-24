Курячий суп Рижик — вермішель не набухає, може довго стояти в холодильнику

Курячий суп "Рижик". Фото: smachnenke.com.ua

Цей суп називають "Рижиком" не просто так — завдяки обсмаженій вермішелі він має золотистий колір, глибокий смак і головне — зберігає ідеальну консистенцію навіть через кілька днів у холодильнику.

Рецепт опублікували Smachnenke.

Реклама

Читайте також:

Вам знадобиться:

курячі стегна — 2 шт.;

картопля — 400 г;

цибуля ріпчаста — 1 шт.;

морква — 1 шт.;

вермішель дрібна — 70 г;

лавровий лист — 2–3 шт.;

перець запашний горошком — 6–8 шт.;

сушена зелень — 2 ч. л.;

сіль — на смак;

чорний мелений перець — на смак;

вода — 2 л.

Спосіб приготування

Покласти в киплячу воду сіль, цілу цибулину, моркву, лавровий лист, запашний перець та курячі стегна. Варити бульйон на помірному вогні під кришкою протягом 20 хвилин, знімаючи піну.

Приготування бульона. Фото: smachnenke.com.ua

Паралельно обсмажити вермішель на сухій сковороді до золотистого кольору, постійно помішуючи. Пересипати готову вермішель у тарілку, щоб уникнути пригорання.

Смажена вермішель. Фото: smachnenke.com.ua

Картоплю нарізати дрібними кубиками. Через 20 хвилин витягнути з бульйону цибулю (викинути), моркву та м’ясо (відкласти в сторону). Видалити лавровий лист і перець.

Додавання вермішелі. Фото: smachnenke.com.ua

У бульйон покласти картоплю, за потреби досолити, довести до кипіння та варити 10 хвилин. Моркву нарізати, м’ясо відокремити від кісток, зняти шкіру, порізати дрібніше. Повернути до каструлі нарізані моркву та м’ясо, додати сушену зелень. Варити 4–5 хвилин. Коли картопля буде майже готова, додати обсмажену вермішель, приправити чорним меленим перцем і варити ще 5 хвилин.

Готовий суп. Фото: smachnenke.com.ua

Подавати суп гарячим зі свіжою зеленню. Він виходить легким, ароматним і насиченим на смак без засмажування.



Раніше ми писали про дивовижні властивості кісткового бульйону, про які має знати кожен.

Також радимо ознайомитися з рецептом балканського супу з квасолею за 30 хвилин — особливо корисний вагітним та гіпертонікам.

Ще ми писали про рецепт пісного грибного супу з різними сортами квасолі та зеленим горошком або гороховий суп із копченостями — найідеальніший рецепт.