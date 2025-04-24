Куриный суп Рыжик — вермишель не набухает, может долго стоять в холодильнике

Куриный суп "Рыжик". Фото: smachnenke.com.ua

Этот суп называют "Рыжиком" не просто так — благодаря обжаренной вермишели он имеет золотистый цвет, глубокий вкус и главное — сохраняет идеальную консистенцию даже через несколько дней в холодильнике.

Рецепт опубликовали Smachnenke.

Реклама

Читайте также:

Вам понадобится:

куриные бедра — 2 шт.;

картофель — 400 г;

лук репчатый — 1 шт.;

морковь — 1 шт.;

вермишель мелкая — 70 г;

лавровый лист — 2-3 шт.;

перец душистый горошком — 6-8 шт.;

сушеная зелень — 2 ч. л.;

соль — по вкусу;

черный молотый перец — по вкусу;

вода — 2 л.

Способ приготовления

Положить в кипящую воду соль, целую луковицу, морковь, лавровый лист, душистый перец и куриные бедра. Варить бульон на умеренном огне под крышкой в течение 20 минут, снимая пену.

Приготовление бульона. Фото: smachnenke.com.ua

Параллельно обжарить вермишель на сухой сковороде до золотистого цвета, постоянно помешивая. Пересыпать готовую вермишель в тарелку, чтобы избежать пригорания.

Жареная вермишель. Фото: smachnenke.com.ua

Картофель нарезать мелкими кубиками. Через 20 минут вытащить из бульона лук (выбросить), морковь и мясо (отложить в сторону). Удалить лавровый лист и перец.

Добавление вермишели. Фото: smachnenke.com.ua

В бульон положить картофель, при необходимости досолить, довести до кипения и варить 10 минут. Морковь нарезать, мясо отделить от костей, снять кожу, порезать мельче. Вернуть в кастрюлю нарезанные морковь и мясо, добавить сушеную зелень. Варить 4-5 минут. Когда картофель будет почти готов, добавить обжаренную вермишель, приправить черным молотым перцем и варить еще 5 минут.

Готовый суп. Фото: smachnenke.com.ua

Подавать суп горячим со свежей зеленью. Он получается легким, ароматным и насыщенным на вкус без зажаривания.



Ранее мы писали об удивительных свойствах костного бульона, о которых должен знать каждый.

Также советуем ознакомиться с рецептом балканского супа с фасолью за 30 минут — особенно полезен беременным и гипертоникам.

Еще мы писали о рецепте постного грибного супа с разными сортами фасоли и зеленым горошком или гороховый суп с копченостями — самый идеальный рецепт.