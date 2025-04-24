Куриный суп Рыжик — вермишель не набухает, может долго стоять в холодильнике

Куриный суп Рыжик — вермишель не набухает даже на следующий день
Этот суп называют "Рыжиком" не просто так — благодаря обжаренной вермишели он имеет золотистый цвет, глубокий вкус и главное — сохраняет идеальную консистенцию даже через несколько дней в холодильнике.
Рецепт опубликовали Smachnenke.
Вам понадобится:
- куриные бедра — 2 шт.;
- картофель — 400 г;
- лук репчатый — 1 шт.;
- морковь — 1 шт.;
- вермишель мелкая — 70 г;
- лавровый лист — 2-3 шт.;
- перец душистый горошком — 6-8 шт.;
- сушеная зелень — 2 ч. л.;
- соль — по вкусу;
- черный молотый перец — по вкусу;
- вода — 2 л.
Способ приготовления
Положить в кипящую воду соль, целую луковицу, морковь, лавровый лист, душистый перец и куриные бедра. Варить бульон на умеренном огне под крышкой в течение 20 минут, снимая пену.
Параллельно обжарить вермишель на сухой сковороде до золотистого цвета, постоянно помешивая. Пересыпать готовую вермишель в тарелку, чтобы избежать пригорания.
Картофель нарезать мелкими кубиками. Через 20 минут вытащить из бульона лук (выбросить), морковь и мясо (отложить в сторону). Удалить лавровый лист и перец.
В бульон положить картофель, при необходимости досолить, довести до кипения и варить 10 минут. Морковь нарезать, мясо отделить от костей, снять кожу, порезать мельче. Вернуть в кастрюлю нарезанные морковь и мясо, добавить сушеную зелень. Варить 4-5 минут. Когда картофель будет почти готов, добавить обжаренную вермишель, приправить черным молотым перцем и варить еще 5 минут.
Подавать суп горячим со свежей зеленью. Он получается легким, ароматным и насыщенным на вкус без зажаривания.
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