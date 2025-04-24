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Куриный суп Рыжик — вермишель не набухает даже на следующий день

24 апреля 2025 15:00
Ольга Горохова - Редактор
Ольга Горохова
Редактор
Куриный суп Рыжик — вермишель не набухает, может долго стоять в холодильнике
Куриный суп "Рыжик". Фото: smachnenke.com.ua
Ольга Горохова - Редактор
Ольга Горохова
Редактор

Этот суп называют "Рыжиком" не просто так — благодаря обжаренной вермишели он имеет золотистый цвет, глубокий вкус и главное — сохраняет идеальную консистенцию даже через несколько дней в холодильнике.

Рецепт опубликовали Smachnenke.

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Вам понадобится:

  • куриные бедра — 2 шт.;
  • картофель — 400 г;
  • лук репчатый — 1 шт.;
  • морковь — 1 шт.;
  • вермишель мелкая — 70 г;
  • лавровый лист — 2-3 шт.;
  • перец душистый горошком — 6-8 шт.;
  • сушеная зелень — 2 ч. л.;
  • соль — по вкусу;
  • черный молотый перец — по вкусу;
  • вода — 2 л.

Способ приготовления

Положить в кипящую воду соль, целую луковицу, морковь, лавровый лист, душистый перец и куриные бедра. Варить бульон на умеренном огне под крышкой в течение 20 минут, снимая пену.

курячий суп в якому вермішель не набухає навіть наступного дня
Приготовление бульона. Фото: smachnenke.com.ua

Параллельно обжарить вермишель на сухой сковороде до золотистого цвета, постоянно помешивая. Пересыпать готовую вермишель в тарелку, чтобы избежать пригорания.

суп в якому вермішель не набухає навіть наступного дня
Жареная вермишель. Фото: smachnenke.com.ua

Картофель нарезать мелкими кубиками. Через 20 минут вытащить из бульона лук (выбросить), морковь и мясо (отложить в сторону). Удалить лавровый лист и перец.

рецепт смачного супу з вермішеллю
Добавление вермишели. Фото: smachnenke.com.ua

В бульон положить картофель, при необходимости досолить, довести до кипения и варить 10 минут. Морковь нарезать, мясо отделить от костей, снять кожу, порезать мельче. Вернуть в кастрюлю нарезанные морковь и мясо, добавить сушеную зелень. Варить 4-5 минут. Когда картофель будет почти готов, добавить обжаренную вермишель, приправить черным молотым перцем и варить еще 5 минут.

рецепт ароматного супу з вермішеллю, як в дитинстві
Готовый суп. Фото: smachnenke.com.ua

Подавать суп горячим со свежей зеленью. Он получается легким, ароматным и насыщенным на вкус без зажаривания.

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