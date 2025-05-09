Як швидко зварити картоплю за 10 хвилин — порада Євгена Клопотенка

Варена картопля. Фото: Freepik

Приготування вареної картоплі триватиме довго, але зробити це можна в рази швидше. У цьому чудово допоможе звичайна мікрохвильова піч.

Своїм лайфхаком поділився шеф-кухар Євген Клопотенко.

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Як зварити картоплю за 10 хвилин

Такий спосіб — справжня знахідка, коли потрібно швидко приготувати овоч для салату чи гарніру. Для цього візьміть кілька картоплин середнього розміру, очистіть їх і наріжте однаковими невеликими шматочками.

Перекладіть картоплю у пакет для запікання, додайте сіль, перець і столову ложку рослинної олії. Зав'яжіть пакет і добре струсіть, щоб усе рівномірно перемішалося. Покладіть його на тарілку й поставте в мікрохвильовку. Готуйте 10 хвилин на високій потужності.

Варена картопля у мікрохвильовці. Фото: klopotenko.com

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