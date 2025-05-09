Как быстро сварить картошку за 10 минут — совет Евгения Клопотенко

Вареная картошка. Фото: Freepik

Приготовление вареного картофеля занимает много времени, но сделать это можно в разы быстрее. В этом прекрасно поможет обычная микроволновая печь.

Своим лайфхаком поделился шеф-повар Евгений Клопотенко.

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Как сварить картофель за 10 минут

Такой способ — настоящая находка, когда нужно быстро приготовить овощ для салата или гарнира. Для этого возьмите несколько картофелин среднего размера, очистите их и нарежьте одинаковыми небольшими кусочками.

Переложите картофель в пакет для запекания, добавьте соль, перец и столовую ложку растительного масла. Завяжите пакет и хорошо встряхните, чтобы все равномерно перемешалось. Положите его на тарелку и поставьте в микроволновку. Готовьте 10 минут на высокой мощности.

Вареный картофель в микроволновке. Фото: klopotenko.com

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