Как быстро сварить картошку за 10 минут — совет Евгения Клопотенко

Самый быстрый способ приготовить картофель — секрет шефа
Приготовление вареного картофеля занимает много времени, но сделать это можно в разы быстрее. В этом прекрасно поможет обычная микроволновая печь.
Своим лайфхаком поделился шеф-повар Евгений Клопотенко.
Как сварить картофель за 10 минут
Такой способ — настоящая находка, когда нужно быстро приготовить овощ для салата или гарнира. Для этого возьмите несколько картофелин среднего размера, очистите их и нарежьте одинаковыми небольшими кусочками.
Переложите картофель в пакет для запекания, добавьте соль, перец и столовую ложку растительного масла. Завяжите пакет и хорошо встряхните, чтобы все равномерно перемешалось. Положите его на тарелку и поставьте в микроволновку. Готовьте 10 минут на высокой мощности.
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