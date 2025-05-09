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Самый быстрый способ приготовить картофель — секрет шефа

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Дата публикации 9 мая 2025 22:07
Как быстро сварить картошку за 10 минут — совет Евгения Клопотенко
Вареная картошка. Фото: Freepik

Приготовление вареного картофеля занимает много времени, но сделать это можно в разы быстрее. В этом прекрасно поможет обычная микроволновая печь.

Своим лайфхаком поделился шеф-повар Евгений Клопотенко.

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Как сварить картофель за 10 минут

Такой способ — настоящая находка, когда нужно быстро приготовить овощ для салата или гарнира. Для этого возьмите несколько картофелин среднего размера, очистите их и нарежьте одинаковыми небольшими кусочками.

Переложите картофель в пакет для запекания, добавьте соль, перец и столовую ложку растительного масла. Завяжите пакет и хорошо встряхните, чтобы все равномерно перемешалось. Положите его на тарелку и поставьте в микроволновку. Готовьте 10 минут на высокой мощности.

Як зварити картоплю у мікрохвильовці - лайфхак
Вареный картофель в микроволновке. Фото: klopotenko.com

Ранее мы делились лайфхаком, как сварить свеклу всего за 10 минут.

Также эксперты разъяснили, какой сорт картофеля лучше выбирать для жарки и варки.

А еще узнайте, что нужно жарить первым — лук или чеснок.

Приготовление картошка действенные лайфхаки полезные советы микроволновка
Мария Вишнева - Редактор
Автор:
Мария Вишнева
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