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Спершу смажити цибулю чи часник — кулінари дали відповідь

6 травня 2025 00:20
Марія Вишнева - Редактор
Марія Вишнева
Редактор
Краще спочатку смажити цибулю чи часник — відповідь кухарів
Цибуля та часник. Фото: Freepik
Марія Вишнева - Редактор
Марія Вишнева
Редактор

Часник та цибуля є популярним "дуетом" для приготування багатьох страв. Однак не всі знають, як правильно смажити ці два продукти та який з них відправляти на пательню першим.

Новини.LIVE ділиться порадами від кухарів.

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Що смажити першим — цибулю чи часник

Фахівці радять дотримуватися простого, але важливого правила — першою завжди йде цибуля.

Це пов'язано з тим, що вона готується довше. Цибуля потребує більше часу для того, щоб випустити вологу, стати м'якою, золотистою та солодкуватою на смак.

А ось часник — більш делікатний інгредієнт. Під час приготування варто бути із ним обережним, адже навіть за декілька секунд він може згоріти.

Для приготування ідеальної засмажки спершу потрібно відправити на пательню цибулю та обсмажити її до золотавості. Після чого додайте часник та обсмажте ще 2-3 хвилини.

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Окрім того, досвідчені кухарі пояснили, навіщо заморожувати картоплю перед смаженням.

Приготування цибуля часник дієві лайфхаки корисні поради
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