Краще варити вівсянку на воді чи на молоці — відповідь кухарів

Вівсяна каша. Фото: Freepik

Вівсянка — один із найпопулярніших сніданків у світі, а варіантів її приготування існує безліч. Досвідчені кулінари пояснили, у чому різниця між кашею на воді та молоці — і що з цього справді смачніше та корисніше.

У виданні Mashed розповіли детальніше.

Реклама

Читайте також:

Як варити вівсянку — на воді чи на молоці

Експерти пояснюють, що основна різниця між вівсянкою на воді та тією, що зварена на молоці, полягає не лише у смакових якостях і консистенції, а й у харчової цінності.

Приготування каші на воді — це простий та доступний варіант. Такий сніданок має невисоку калорійність і легко засвоюється, що робить його ідеальним для тих, хто цінує справжній смак вівсянки та прагне не набрати зайвих кілограмів. До того ж це безпечне рішення для людей з чутливим травленням чи непереносимістю лактози.

Вівсяна каша на воді виходить більш легкою та рідкою, а нейтральний смак дозволяє експериментувати з різними додатками — з ягодами, фруктами, горіхами, а також із овочами, м'ясом або навіть рибою.

Вівсяна каша з ягодами та горіхами. Фото: Freepik

Натомість каша із молоком виходить густішою, кремовою й ароматною. Завдяки молоку вона отримує насичений смак та м'яку текстуру, а додавання фруктів, меду або горіхів тільки підсилює ці якості.

До того ж, як кажуть експерти, каша на молоці — не просто поживна страва, а повноцінне джерело енергії. Молоко збагачує її білком, кальцієм і вітаміном D, тому цей варіант особливо рекомендується дітям, людям з активним способом життя та всім, хто потребує тривалого насичення.

Якщо ж молочні продукти вам не підходять, на допомогу прийдуть рослинні альтернативи. Мигдалеве молоко додає тонкий горіховий аромат, кокосове — легку солодкість, а соєве — додаткову порцію білка. Завдяки цьому кожен може адаптувати вівсянку до власного смаку та зробити її частиною здорового й різноманітного раціону.

Пропонуємо вам дізнатися більше цікавих лайфхаків та кулінарних порад

Як приготувати домашній майонез без яєць з яблуками — корисніший та смачніший за магазинний.

Чому картоплю треба заморожувати перед смаженням — шеф-кухарі відкрити секрет.

Варені макарони ніколи не будуть злипатися — італійська хитрість.

Як приготувати дуже соковитий салат з капусти та огірків — секрет у нарізці.