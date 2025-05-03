Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Рецепти arrow Вівсянка на воді чи на молоці — експерти відповіли, як краще arrow

Вівсянка на воді чи на молоці — експерти відповіли, як краще

3 травня 2025 22:07
Марія Вишнева - Редактор
Марія Вишнева
Редактор
Краще варити вівсянку на воді чи на молоці — відповідь кухарів
Вівсяна каша. Фото: Freepik
Марія Вишнева - Редактор
Марія Вишнева
Редактор

Вівсянка — один із найпопулярніших сніданків у світі, а варіантів її приготування існує безліч. Досвідчені кулінари пояснили, у чому різниця між кашею на воді та молоці — і що з цього справді смачніше та корисніше.

У виданні Mashed розповіли детальніше.

Реклама
Читайте також:

Як варити вівсянку — на воді чи на молоці

Експерти пояснюють, що основна різниця між вівсянкою на воді та тією, що зварена на молоці, полягає не лише у смакових якостях і консистенції, а й у харчової цінності.

Приготування каші на воді — це простий та доступний варіант. Такий сніданок має невисоку калорійність і легко засвоюється, що робить його ідеальним для тих, хто цінує справжній смак вівсянки та прагне не набрати зайвих кілограмів. До того ж це безпечне рішення для людей з чутливим травленням чи непереносимістю лактози.

Вівсяна каша на воді виходить більш легкою та рідкою, а нейтральний смак дозволяє експериментувати з різними додатками —  з ягодами, фруктами, горіхами, а також із овочами, м'ясом або навіть рибою.

Яка вівсянка корисніше - на воді чи на молоці
Вівсяна каша з ягодами та горіхами. Фото: Freepik

Натомість каша із молоком виходить густішою, кремовою й ароматною. Завдяки молоку вона отримує насичений смак та м'яку текстуру, а додавання фруктів, меду або горіхів тільки підсилює ці якості.

До того ж, як кажуть експерти, каша на молоці — не просто поживна страва, а повноцінне джерело енергії. Молоко збагачує її білком, кальцієм і вітаміном D, тому цей варіант особливо рекомендується дітям, людям з активним способом життя та всім, хто потребує тривалого насичення.

Якщо ж молочні продукти вам не підходять, на допомогу прийдуть рослинні альтернативи. Мигдалеве молоко додає тонкий горіховий аромат, кокосове — легку солодкість, а соєве — додаткову порцію білка. Завдяки цьому кожен може адаптувати вівсянку до власного смаку та зробити її частиною здорового й різноманітного раціону.

Пропонуємо вам дізнатися більше цікавих лайфхаків та кулінарних порад

Як приготувати домашній майонез без яєць з яблуками — корисніший та смачніший за магазинний.

Чому картоплю треба заморожувати перед смаженням — шеф-кухарі відкрити секрет.

Варені макарони ніколи не будуть злипатися — італійська хитрість.

Як приготувати дуже соковитий салат з капусти та огірків — секрет у нарізці.

вода Сніданок молоко вівсянка каша
Реклама

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

22:15 Вітер та грози — яким областям не пощастить з погодою завтра

22:08 Воїни ЗСУ знищили другий за добу літак — звернення Зеленського

21:58 На Одещині військовий переправляв ухилянтів до Придністров'я

21:44 Жорін прокоментував доцільність контракту для людей віком 60+

21:11 Росіяни атакували Херсон — загинула людина, є постраждалі

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

20:43 Відключення світла — чи будуть вводити в Одесі завтра графіки

20:09 Літак РФ знищили морським дроном — секрети успіху Буданова

20:08 В Україні оновились ціни на квартири — де тепер вигідно купити

20:00 П’яний водій запропонував поліції хабаря — як його покарають

20:00 Чи може резервіст отримати бронювання

22:15 Вітер та грози — яким областям не пощастить з погодою завтра

22:08 Воїни ЗСУ знищили другий за добу літак — звернення Зеленського

21:58 На Одещині військовий переправляв ухилянтів до Придністров'я

21:44 Жорін прокоментував доцільність контракту для людей віком 60+

21:11 Росіяни атакували Херсон — загинула людина, є постраждалі

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

20:43 Відключення світла — чи будуть вводити в Одесі завтра графіки

20:09 Літак РФ знищили морським дроном — секрети успіху Буданова

20:08 В Україні оновились ціни на квартири — де тепер вигідно купити

20:00 П’яний водій запропонував поліції хабаря — як його покарають

20:00 Чи може резервіст отримати бронювання

20:23 Трагедія 2 травня — що думають одесити про події 11 років потому

1 травня

22:33 Угода про надра зі США — як це позначиться на майбутньому Одещини

06:33 Як змінилося ставлення одеситів до 1 травня — святкують чи ні

30 квітня

22:33 Екстрим для всіх — ціни на відпочинок у Затоці на Одещині

29 квітня

22:33 Туристична Одеса під час війни — чим може здивувати сьогодні

28 квітня

22:33 Чи справді війна з Росією на фініші — думки одеситів

26 квітня

07:32 Відрахування з аспірантури та зміни для студентів, — інтервʼю

25 квітня

22:33 Посівна на Одещині — чи буде Україна із зерном

06:33 Ліки в аптеках подешевшали на 27% — реакція одеситів

24 квітня

19:47 Ціни в одеських магазинах — що подешевшало після свята

Text

12:02 Російський опозиціонер Каспаров впевнений, що США та РФ ведуть таємні переговори

9 листопада 2023
Text

10:00 H&M повернувся — у яких ТРЦ відкрились магазини, які враження покупців та ціни на одяг

6 лютого 2024
Text

15:00 Український тиждень у Вашингтоні — підсумки від Новини.LIVE

Text

17:00 Барабаш назвав кількість цивільних, які продовжують залишатися в Авдіївці

27 лютого 2024
Text

21:43 Експерт пояснив наміри Кремля воювати з НАТО через слова Макрона

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

Квітка смерті та самотності — яку рослину не можна тримати вдома

1 травня 2025

Валютне нерівноправ'я — які номінали євро стають непотрібними

30 квітня 2025

Поляк зізнався, що його здивувало в українських супермаркетах

22 квітня 2025

Суворі правила на кордоні — у кого можуть відібрати валюту у 2025

21 квітня 2025

Коли садити кабачки й огірки навесні 2025 — місячний календар

27 квітня 2025

Дзвонять шахраї — які номери телефону варто одразу блокувати

1 травня 2025

Деяких УБД позбавлять пільг та виплат — кого торкнеться

2 травня 2025

Марки шин для авто, яких треба уникати за будь-яку ціну

24 квітня 2025

В Україні знайшли унікальну квітку — таку бачать лише раз у житті

Трамп відреагував на атаку РФ по Києву і звернувся до Путіна