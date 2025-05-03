Соцсети

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Рецепты arrow Овсянка на воде или на молоке — эксперты ответили, как лучше arrow

Овсянка на воде или на молоке — эксперты ответили, как лучше

3 мая 2025 22:07
Мария Вишнева - Редактор
Мария Вишнева
Редактор
Лучше варить овсянку на воде или на молоке - ответ поваров
Овсяная каша. Фото: Freepik
Мария Вишнева - Редактор
Мария Вишнева
Редактор

Овсянка — один из самых популярных завтраков в мире, а вариантов ее приготовления существует множество. Опытные кулинары объяснили, в чем разница между кашей на воде и молоке — и что из этого действительно вкуснее и полезнее.

В издании Mashed рассказали подробнее.

Реклама
Читайте также:

Как варить овсянку — на воде или на молоке

Эксперты объясняют, что основная разница между овсянкой на воде и той, что сварена на молоке, заключается не только во вкусовых качествах и консистенции, но и в пищевой ценности.

Приготовление каши на воде — это простой и доступный вариант. Такой завтрак имеет невысокую калорийность и легко усваивается, что делает его идеальным для тех, кто ценит настоящий вкус овсянки и стремится не набрать лишних килограммов. К тому же это безопасное решение для людей с чувствительным пищеварением или непереносимостью лактозы.

Овсяная каша на воде получается более легкой и жидкой, а нейтральный вкус позволяет экспериментировать с различными добавками — с ягодами, фруктами, орехами, а также с овощами, мясом или даже рыбой.

Яка вівсянка корисніше - на воді чи на молоці
Овсяная каша с ягодами и орехами. Фото: Freepik

Зато каша с молоком получается более густой, кремовой и ароматной. Благодаря молоку она получает насыщенный вкус и мягкую текстуру, а добавление фруктов, меда или орехов только усиливает эти качества.

К тому же, как говорят эксперты, каша на молоке — не просто питательное блюдо, а полноценный источник энергии. Молоко обогащает ее белком, кальцием и витамином D, поэтому этот вариант особенно рекомендуется детям, людям с активным образом жизни и всем, кто нуждается в длительном насыщении.

Если же молочные продукты вам не подходят, на помощь придут растительные альтернативы. Миндальное молоко добавляет тонкий ореховый аромат, кокосовое — легкую сладость, а соевое — дополнительную порцию белка. Благодаря этому каждый может адаптировать овсянку по собственному вкусу и сделать ее частью здорового и разнообразного рациона.

Предлагаем вам узнать больше интересных лайфхаков и кулинарных советов

Как приготовить домашний майонез без яиц с яблоками — полезнее и вкуснее магазинного.

Почему картофель надо замораживать перед жаркой — шеф-повара открыть секрет.

Вареные макароны никогда не будут слипаться — итальянская хитрость.

Как приготовить очень сочный салат из капусты и огурцов — секрет в нарезке.

вода Завтрак молоко овсянка каша
Реклама

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

23:24 В Черкассах был слышен взрыв

23:07 В Вашингтоне украинцы вышли на акцию против марша россиян — фото

22:39 Эксперт объяснил, как соглашение о недрах повлияет на экономику

22:15 Ветер и грозы — каким областям не повезет с погодой завтра

22:08 ВСУ уничтожили второй за сутки самолет — обращение Зеленского

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

21:58 На Одесчине военный переправлял уклонистов в Приднестровье

21:44 Жорин прокомментировал контракт для людей в возрасте 60+

21:11 Россияне атаковали Херсон — погиб человек, есть пострадавшие

20:43 Отключения света — будут ли вводить в Одессе завтра графики

20:09 Самолет РФ уничтожили морским дроном — секреты успеха Буданова

23:24 В Черкассах был слышен взрыв

23:07 В Вашингтоне украинцы вышли на акцию против марша россиян — фото

22:39 Эксперт объяснил, как соглашение о недрах повлияет на экономику

22:15 Ветер и грозы — каким областям не повезет с погодой завтра

22:08 ВСУ уничтожили второй за сутки самолет — обращение Зеленского

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

21:58 На Одесчине военный переправлял уклонистов в Приднестровье

21:44 Жорин прокомментировал контракт для людей в возрасте 60+

21:11 Россияне атаковали Херсон — погиб человек, есть пострадавшие

20:43 Отключения света — будут ли вводить в Одессе завтра графики

20:09 Самолет РФ уничтожили морским дроном — секреты успеха Буданова

20:23 Трагедия 2 мая — что думают одесситы о событиях 11 лет спустя

1 мая

22:33 Соглашение о недрах с США — как это отразится на будущем Одесчины

06:33 Как изменилось отношение одесситов к 1 мая — празднуют или нет

30 апреля

22:33 Экстрим для всех — цены на отдых в Затоке в Одесской области

29 апреля

22:33 Туристическая Одесса во время войны — чем может удивить сегодня

28 апреля

22:33 Действительно ли война с Россией на финише — мнения одесситов

26 апреля

07:32 Отчисление из аспирантуры и изменения для студентов, — интервью

25 апреля

22:33 Посевная в Одесской области — будет ли Украина с зерном

06:33 Лекарства в аптеках подешевели на 27% — реакция одесситов

24 апреля

19:47 Цены в одесских магазинах — что подешевело после праздника

Text

12:02 Российский оппозиционер Каспаров уверен, что США и РФ ведут тайные переговоры

9 ноября 2023
Text

10:00 H&M вернулся – в каких ТРЦ открылись магазины, какие впечатления покупателей и цены на одежду

6 февраля 2024
Text

15:00 Украинская неделя в Вашингтоне — итоги от Новини.LIVE

Text

17:00 Барабаш назвал количество гражданских, которые продолжают оставаться в Авдеевке

27 февраля 2024
Text

21:43 Эксперт объяснил намерения Кремля воевать с НАТО из-за слов Макрона

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

Цветок смерти и одиночества — какое растение нельзя держать дома

1 мая 2025

Валютное неравноправие — какие номиналы евро становятся ненужными

30 апреля 2025

Поляк признался, что его удивило в украинских супермаркетах

22 апреля 2025

Строгие правила на границе — у кого могут отобрать валюту в 2025

21 апреля 2025

Когда сажать кабачки и огурцы весной 2025 — лунный календарь

27 апреля 2025

Звонят мошенники — какие номера телефона стоит сразу блокировать

2 мая 2025

Марки шин для авто, которых надо избегать любой ценой

1 мая 2025

Некоторых УБД лишат льгот и выплат — кого коснется

24 апреля 2025

В Украине нашли уникальный цветок — такой видят лишь раз в жизни

Трамп отреагировал на атаку РФ по Киеву и обратился к Путину