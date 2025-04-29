Пишні сирники з яблуками без борошна секрети ніжної страви

Сирники з яблуками. Фото: smachnenke.com.ua

Пишні сирники з яблуками без борошна — це справжня знахідка для тих, хто прагне легких і ніжних страв. Завдяки спеціальній технології приготування сирники виходять повітряними, ароматними та ідеально підходять як для сніданку, так і для смачного перекусу.

Рецепт опублікували Smachnenke.

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Вам знадобиться:

сир — 600 г;

яйце — 1 шт.;

цукор — 2 ст. л.;

манна крупа — 2,5 ст. л.;

ванільний цукор — 10 г;

сіль — дрібка;

яблука — 300 г;

борошно — 2 ст. л.;

олія — 3 ст. л.

Спосіб приготування

За необхідності відтиснути сир через марлю, щоб прибрати зайву вологу. Додати до сиру яйце і ретельно перетерти до однорідної маси.

Всипати сіль, ванільний цукор, цукор та манну крупу. Перемішати і залишити суміш на кілька хвилин для набухання манки. Очистити яблука від шкірки, нарізати дрібними кубиками й додати до сирної маси. Добре перемішати.

Присипати стіл борошном. Розділити сирне тісто на дві частини, сформувати з кожної "ковбаску" і нарізати на порційні шматочки. Надати сирникам круглу форму за допомогою склянки або руками.

Розігріти олію на сковороді, викласти сирники і обсмажити їх на середньому вогні по 5 хвилин з кожного боку до золотистої скоринки.

Смажені сирники. Фото: smachnenke.com.ua

Накрити сирники кришкою і довести до готовності на слабкому вогні протягом 7–10 хвилин. За бажанням можна випікати сирники у духовці при температурі 180 °C — час приготування буде аналогічним. Пухкі й соковиті сирники готові — ідеальний варіант для смачного початку дня.

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