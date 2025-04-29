Пишні сирники з яблуками без борошна — секрети ніжної страви
Пишні сирники з яблуками без борошна — це справжня знахідка для тих, хто прагне легких і ніжних страв. Завдяки спеціальній технології приготування сирники виходять повітряними, ароматними та ідеально підходять як для сніданку, так і для смачного перекусу.
Рецепт опублікували Smachnenke.
Вам знадобиться:
- сир — 600 г;
- яйце — 1 шт.;
- цукор — 2 ст. л.;
- манна крупа — 2,5 ст. л.;
- ванільний цукор — 10 г;
- сіль — дрібка;
- яблука — 300 г;
- борошно — 2 ст. л.;
- олія — 3 ст. л.
Спосіб приготування
За необхідності відтиснути сир через марлю, щоб прибрати зайву вологу. Додати до сиру яйце і ретельно перетерти до однорідної маси.
Всипати сіль, ванільний цукор, цукор та манну крупу. Перемішати і залишити суміш на кілька хвилин для набухання манки. Очистити яблука від шкірки, нарізати дрібними кубиками й додати до сирної маси. Добре перемішати.
Присипати стіл борошном. Розділити сирне тісто на дві частини, сформувати з кожної "ковбаску" і нарізати на порційні шматочки. Надати сирникам круглу форму за допомогою склянки або руками.
Розігріти олію на сковороді, викласти сирники і обсмажити їх на середньому вогні по 5 хвилин з кожного боку до золотистої скоринки.
Накрити сирники кришкою і довести до готовності на слабкому вогні протягом 7–10 хвилин. За бажанням можна випікати сирники у духовці при температурі 180 °C — час приготування буде аналогічним. Пухкі й соковиті сирники готові — ідеальний варіант для смачного початку дня.
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