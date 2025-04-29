Пышные сырники с яблоками без муки — секреты нежного блюда
Пышные сырники с яблоками без муки - это настоящая находка для тех, кто стремится к легким и нежным блюдам. Благодаря специальной технологии приготовления сырники получаются воздушными, ароматными и идеально подходят как для завтрака, так и для вкусного перекуса.
Рецепт опубликовали Smachnenke.
Вам понадобится:
- творог — 600 г;
- яйцо — 1 шт.;
- сахар — 2 ст. л.;
- манная крупа — 2,5 ст. л.;
- ванильный сахар — 10 г;
- соль — щепотка;
- яблоки — 300 г;
- мука — 2 ст. л.;
- растительное масло — 3 ст. л.
Способ приготовления
При необходимости отжать творог через марлю, чтобы убрать лишнюю влагу. Добавить к творогу яйцо и тщательно перетереть до однородной массы.
Добавить соль, ванильный сахар, сахар и манную крупу. Перемешать и оставить смесь на несколько минут для набухания манки. Очистить яблоки от кожуры, нарезать мелкими кубиками и добавить к творожной массе. Хорошо перемешать.
Присыпать стол мукой. Разделить творожное тесто на две части, сформировать из каждой "колбаску" и нарезать на порционные кусочки. Придать сырникам круглую форму с помощью стакана или руками.
Разогреть масло на сковороде, выложить сырники и обжарить их на среднем огне по 5 минут с каждой стороны до золотистой корочки.
Накрыть сырники крышкой и довести до готовности на слабом огне в течение 7-10 минут. При желании можно выпекать сырники в духовке при температуре 180 °C - время приготовления будет аналогичным. Рыхлые и сочные сырники готовы - идеальный вариант для вкусного начала дня.
Предлагаем ознакомиться с нашей подборкой простых и вкусных завтраков, которые идеально подходят для того, чтобы сытно начать свой день
"Хитовые" весенние бутерброды на завтрак — за ними будет очередь.
Легкий завтрак за 2 минуты — как приготовить омлет на воде.
Легкий рецепт булочек с начинкой — понадобится стакан творога.
"Хитовый" китайский омлет — небанальный завтрак за 10 минут.
Читайте Новини.LIVE!