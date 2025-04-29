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Пышные сырники с яблоками без муки — секреты нежного блюда

29 апреля 2025 05:00
Ольга Горохова - Редактор
Ольга Горохова
Редактор
Пышные сырники с яблоками без муки секреты нежного блюда
Сырники с яблоками. Фото: smachnenke.com.ua
Ольга Горохова - Редактор
Ольга Горохова
Редактор

Пышные сырники с яблоками без муки - это настоящая находка для тех, кто стремится к легким и нежным блюдам. Благодаря специальной технологии приготовления сырники получаются воздушными, ароматными и идеально подходят как для завтрака, так и для вкусного перекуса.

Рецепт опубликовали Smachnenke.

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Вам понадобится:

  • творог — 600 г;
  • яйцо — 1 шт.;
  • сахар — 2 ст. л.;
  • манная крупа — 2,5 ст. л.;
  • ванильный сахар — 10 г;
  • соль — щепотка;
  • яблоки — 300 г;
  • мука — 2 ст. л.;
  • растительное масло — 3 ст. л.

Способ приготовления

При необходимости отжать творог через марлю, чтобы убрать лишнюю влагу. Добавить к творогу яйцо и тщательно перетереть до однородной массы.

Добавить соль, ванильный сахар, сахар и манную крупу. Перемешать и оставить смесь на несколько минут для набухания манки. Очистить яблоки от кожуры, нарезать мелкими кубиками и добавить к творожной массе. Хорошо перемешать.

Присыпать стол мукой. Разделить творожное тесто на две части, сформировать из каждой "колбаску" и нарезать на порционные кусочки. Придать сырникам круглую форму с помощью стакана или руками.

Разогреть масло на сковороде, выложить сырники и обжарить их на среднем огне по 5 минут с каждой стороны до золотистой корочки.

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Жареные сырники. Фото: smachnenke.com.ua

Накрыть сырники крышкой и довести до готовности на слабом огне в течение 7-10 минут. При желании можно выпекать сырники в духовке при температуре 180 °C - время приготовления будет аналогичным. Рыхлые и сочные сырники готовы - идеальный вариант для вкусного начала дня.

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05:32 Семь скрытых функций iPhone в iOS 18, о которых вы могли не знать

05:31 Узнать о штрафе от ТЦК — есть ли возможность онлайн

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

04:39 Оладьи удивят своей пышностью — добавьте в тесто 1 ингредиент

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