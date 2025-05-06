Лучше сначала жарить лук или чеснок — ответ поваров

Лук и чеснок. Фото: Freepik

Чеснок и лук являются популярным "дуэтом" для приготовления многих блюд. Однако не все знают, как правильно жарить эти два продукта и какой из них отправлять на сковороду первым.

Новини.LIVE делится советами от поваров.

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Что жарить первым — лук или чеснок

Специалисты советуют придерживаться простого, но важного правила — первым всегда идет лук.

Это связано с тем, что он готовится дольше. Лук требует больше времени для того, чтобы выпустить влагу, стать мягким, золотистым и сладковатым на вкус.

А вот чеснок — более деликатный ингредиент. Во время приготовления стоит быть с ним осторожным, ведь даже за несколько секунд он может сгореть.

Для приготовления идеальной зажарки сначала нужно отправить на сковороду лук и обжарить его до золотистости. После чего добавьте чеснок и обжарьте еще 2-3 минуты.

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