Как сделать макароны вкуснее — полезный совет

Паста. Фото: Freepik

Большинство украинцев привыкли подавать макароны со сливочным маслом или соусом. Но множество других интересных дополнений к этому универсальному продукту.

Интересным рецептом, который сделает обычные макароны блюдом высокой кухни, делится Ukr.Media.

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Какой неожиданный ингредиент добавить к макаронам

Интересным и необычным вариантом является приготовление макарон с творогом. На первый взгляд может показаться, что эти компоненты не совместимы, но попробуйте и вы обязательно измените свое мнение.

Это сочетание получается очень нежным, с легкой сливочной текстурой и без каких-либо сложных ингредиентов.

Для этого макароны необходимо отварить в подсоленной воде до готовности, затем слить воду и сразу, еще горячими, переложить в глубокую миску. К макаронам добавить 2-3 столовые ложки свежего творога и хорошо перемешать. Готовое блюдо можно украсить нарезанной зеленью.

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