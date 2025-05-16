Що корисніше кріп чи петрушка — відповідь нутриціологів

Кріп та петрушка. Фото: Freepik

Зелень — важливий елемент збалансованого раціону, що не лише додає стравам смаку, а й дарує чимало користі організму. Найчастіше в раціоні українців можна зустріти кріп та петрушку.

Але яка з цих рослин корисніша для організму читайте в матеріалі Новини.LIVE.

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Що обрати — кріп чи петрушку

Насправді вибирати не обов'язково. Найкраще рішення — включати в раціон обидва види зелені. Додавайте їх у салати, супи, закуски чи навіть смузі — і отримаєте максимум користі без зайвих зусиль. Регулярне вживання кропу й петрушки — простий і природний спосіб підтримувати здоров'я щодня.

Користь кропу

Попри свій ніжний смак, кріп володіє потужними лікувальними властивостями. Ефірні олії, зокрема анетол, мають заспокійливу дію — розслабляють м’язи, зменшують біль і покращують сон. Його часто застосовують для нормалізації травлення, зменшення здуття й боротьби з коліками, навіть у малюків.

Кріп містить вітаміни A, C, B-групи, а також мінерали кальцій, калій і фосфор. Вони позитивно впливають на роботу серця, стан шкіри та обмін речовин.



Користь петрушки

Петрушка — справжній вітамінний скарб. Усього 50 грамів цієї зелені містять більше вітаміну C, ніж лимон середнього розміру. Також вона багата на вітаміни A, K, фолієву кислоту й залізо, що робить її чудовим засобом для зміцнення імунітету, покращення зору, підтримки кісток і здорового кровообігу.

Крім вітамінного складу, петрушка має м’який сечогінний ефект, що допомагає позбутися надлишкової рідини й зменшити набряки. А завдяки вмісту антиоксидантів вона сприяє очищенню організму та чинить протизапальну дію.

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