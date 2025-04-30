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Збалансований раціон на день — меню для схуднення на 1400 ккал

30 квітня 2025 15:00
Ольга Горохова - Редактор
Ольга Горохова
Редактор
Рецепт збалансованого раціону на день — меню для схуднення на 1400 ккал
Їжа та блокнот. Фото: Скриншот YouTube @OlyaPins
Ольга Горохова - Редактор
Ольга Горохова
Редактор

Раціон, що допоможе зменшити вагу без жорстких обмежень. Просте меню зі смачними стравами: тост з авокадо, овочевий суп, тушкована яловичина й легкий перекус.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Оля Пінс

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Тости з авокадо на сніданок 

Тости з авокадо на сніданок
Тости з авокадо. Фото: Скриншот YouTube @OlyaPins

Вам знадобиться:

  • цільнозерновий хліб — 80 г (2 скибочки);
  • авокадо — 0,5 шт. (або вершкове масло);
  • сіль;
  • перець;
  • листя салату;
  • томати чері — кілька штук;
  • варене яйце — 1 шт.;
  • твердий сир — 20 г.

Спосіб приготування

Намастити хліб авокадо або маслом, посипати сіллю й перцем. Викласти листя салату, нарізані томати, кружальця вареного яйця та натертий сир.

Фрукти й шоколад на перекус 

Фрукти та шоколад
Фрукти та шоколад. Фото: Скриншот YouTube @OlyaPins

Вам знадобиться:

  • яблуко — 1 шт.;
  • груша — 1 шт.;
  • чорний шоколад — 30 г.

Спосіб приготування

З’їсти фрукти цілими або нарізати скибками. Подати з чорним шоколадом.

Овочевий суп з куркою на обід

Овочевий суп з куркою
Овочевий суп з куркою. Фото: Скриншот YouTube @OlyaPins

Вам знадобиться:

  • куряче філе (стегно без шкіри) — 3 шматочки;
  • картопля — 2–3 шт.;
  • сіль;
  • плавлений сир — 1 шт.;
  • італійські трави або інші спеції.

Спосіб приготування

Очистити та нарізати картоплю. Куряче філе нарізати шматочками. Відварити все разом у воді з додаванням солі. Наприкінці додати плавлений сир і спеції, перемішати до розчинення сиру.

Тушкована яловичина з овочевим гарніром на вечерю

Тушкована яловичина з овочевим гарніром
Тушкована яловичина з овочевим гарніром. Фото: Скриншот YouTube @OlyaPins

Вам знадобиться:

  • яловичина — 1 кг;
  • сіль;
  • перець.

Спосіб приготування

Обсмажити яловичину на сковорідці по 30 секунд з кожного боку. Перекласти у чашу мультиварки, залити 1 л бульйону й тушкувати 3–4 години до м’якості.

Овочевий гарнір до вечері

Вам знадобиться:

  • цибуля — 1 шт.;
  • печериці — 300 г;
  • солодкий перець (свіжий або заморожений) — 0,5 шт.;
  • сіль;
  • перець.

Спосіб приготування

Обсмажити нарізану цибулю на сковорідці, додати печериці, потім солодкий перець. Приправити за смаком.

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15:21 Україна готова до переговорів з РФ в будь-якому форматі, — МЗС

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

15:15 Продати не вийде — що українцям заборонено здавати на брухт

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