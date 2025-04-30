Рецепт збалансованого раціону на день — меню для схуднення на 1400 ккал

Їжа та блокнот. Фото: Скриншот YouTube @OlyaPins

Раціон, що допоможе зменшити вагу без жорстких обмежень. Просте меню зі смачними стравами: тост з авокадо, овочевий суп, тушкована яловичина й легкий перекус.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Оля Пінс.

Реклама

Читайте також:

Тости з авокадо на сніданок

Тости з авокадо. Фото: Скриншот YouTube @OlyaPins

Вам знадобиться:

цільнозерновий хліб — 80 г (2 скибочки);

авокадо — 0,5 шт. (або вершкове масло);

сіль;

перець;

листя салату;

томати чері — кілька штук;

варене яйце — 1 шт.;

твердий сир — 20 г.

Спосіб приготування

Намастити хліб авокадо або маслом, посипати сіллю й перцем. Викласти листя салату, нарізані томати, кружальця вареного яйця та натертий сир.

Фрукти й шоколад на перекус

Фрукти та шоколад. Фото: Скриншот YouTube @OlyaPins

Вам знадобиться:

яблуко — 1 шт.;

груша — 1 шт.;

чорний шоколад — 30 г.

Спосіб приготування

З’їсти фрукти цілими або нарізати скибками. Подати з чорним шоколадом.

Овочевий суп з куркою на обід

Овочевий суп з куркою. Фото: Скриншот YouTube @OlyaPins

Вам знадобиться:

куряче філе (стегно без шкіри) — 3 шматочки;

картопля — 2–3 шт.;

сіль;

плавлений сир — 1 шт.;

італійські трави або інші спеції.

Спосіб приготування

Очистити та нарізати картоплю. Куряче філе нарізати шматочками. Відварити все разом у воді з додаванням солі. Наприкінці додати плавлений сир і спеції, перемішати до розчинення сиру.

Тушкована яловичина з овочевим гарніром на вечерю

Тушкована яловичина з овочевим гарніром. Фото: Скриншот YouTube @OlyaPins

Вам знадобиться:

яловичина — 1 кг;

сіль;

перець.

Спосіб приготування

Обсмажити яловичину на сковорідці по 30 секунд з кожного боку. Перекласти у чашу мультиварки, залити 1 л бульйону й тушкувати 3–4 години до м’якості.

Овочевий гарнір до вечері

Вам знадобиться:

цибуля — 1 шт.;

печериці — 300 г;

солодкий перець (свіжий або заморожений) — 0,5 шт.;

сіль;

перець.

Спосіб приготування

Обсмажити нарізану цибулю на сковорідці, додати печериці, потім солодкий перець. Приправити за смаком.

Пропонуємо вам добірку рецептів смачних котлет

Корисні котлети за 15 хвилин за рецептом переможниці Мастер Шеф Лізи Глінської.

Ніхто не вірить, що ці котлети з двох інгредієнтів — рецепт.

Одеські котлети — вдалий рецепт з будь-якого фаршу.