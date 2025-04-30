Рецепт сбалансированного рациона на день — меню для похудения на 1400 ккал

Еда и блокнот. Фото: Скриншот YouTube @OlyaPins

Рацион, который поможет уменьшить вес без жестких ограничений. Простое меню с вкусными блюдами: тост с авокадо, овощной суп, тушеная говядина и легкий перекус.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Оля Пинс.

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Тосты с авокадо на завтрак

Тосты с авокадо. Фото: Скриншот YouTube @OlyaPins

Вам понадобится:

цельнозерновой хлеб — 80 г (2 ломтика);

авокадо — 0,5 шт. (или сливочное масло);

соль;

перец;

листья салата;

томаты черри — несколько штук;

вареное яйцо — 1 шт.;

твердый сыр — 20 г.

Способ приготовления

Намазать хлеб авокадо или маслом, посыпать солью и перцем. Выложить листья салата, нарезанные томаты, кружочки вареного яйца и натертый сыр.

Фрукты и шоколад на перекус

Фрукты и шоколад. Фото: Скриншот YouTube @OlyaPins

Вам понадобится:

яблоко — 1 шт.;

груша — 1 шт.;

черный шоколад — 30 г.

Способ приготовления

Съесть фрукты целыми или нарезать ломтиками. Подать с черным шоколадом.

Овощной суп с курицей на обед

Овощной суп с курицей. Фото: Скриншот YouTube @OlyaPins

Вам понадобится:

куриное филе (бедро без кожи) — 3 кусочка;

картофель — 2-3 шт.;

соль;

плавленый сыр — 1 шт.;

итальянские травы или другие специи.

Способ приготовления

Очистить и нарезать картофель. Куриное филе нарезать кусочками. Отварить все вместе в воде с добавлением соли. В конце добавить плавленый сыр и специи, перемешать до растворения сыра.

Тушеная говядина с овощным гарниром на ужин

Тушеная говядина с овощным гарниром. Фото: Скриншот YouTube @OlyaPins

Вам понадобится:

говядина — 1 кг;

соль;

перец.

Способ приготовления

Обжарить говядину на сковороде по 30 секунд с каждой стороны. Переложить в чашу мультиварки, залить 1 л бульона и тушить 3-4 часа до мягкости.

Овощной гарнир к ужину

Вам понадобится:

лук — 1 шт.;

шампиньоны — 300 г;

сладкий перец (свежий или замороженный) — 0,5 шт.;

соль;

перец.

Способ приготовления

Обжарить нарезанный лук на сковородке, добавить шампиньоны, затем сладкий перец. Приправить по вкусу.

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