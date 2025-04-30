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Сбалансированный рацион на день — меню для похудения на 1400 ккал

30 апреля 2025 15:00
Ольга Горохова - Редактор
Ольга Горохова
Редактор
Рецепт сбалансированного рациона на день — меню для похудения на 1400 ккал
Еда и блокнот. Фото: Скриншот YouTube @OlyaPins
Ольга Горохова - Редактор
Ольга Горохова
Редактор

Рацион, который поможет уменьшить вес без жестких ограничений. Простое меню с вкусными блюдами: тост с авокадо, овощной суп, тушеная говядина и легкий перекус.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Оля Пинс.

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Тосты с авокадо на завтрак

Тости з авокадо на сніданок
Тосты с авокадо. Фото: Скриншот YouTube @OlyaPins

Вам понадобится:

  • цельнозерновой хлеб — 80 г (2 ломтика);
  • авокадо — 0,5 шт. (или сливочное масло);
  • соль;
  • перец;
  • листья салата;
  • томаты черри — несколько штук;
  • вареное яйцо — 1 шт.;
  • твердый сыр — 20 г.

Способ приготовления

Намазать хлеб авокадо или маслом, посыпать солью и перцем. Выложить листья салата, нарезанные томаты, кружочки вареного яйца и натертый сыр.

Фрукты и шоколад на перекус

Фрукти та шоколад
Фрукты и шоколад. Фото: Скриншот YouTube @OlyaPins

Вам понадобится:

  • яблоко — 1 шт.;
  • груша — 1 шт.;
  • черный шоколад — 30 г.

Способ приготовления

Съесть фрукты целыми или нарезать ломтиками. Подать с черным шоколадом.

Овощной суп с курицей на обед

Овочевий суп з куркою
Овощной суп с курицей. Фото: Скриншот YouTube @OlyaPins

Вам понадобится:

  • куриное филе (бедро без кожи) — 3 кусочка;
  • картофель — 2-3 шт.;
  • соль;
  • плавленый сыр — 1 шт.;
  • итальянские травы или другие специи.

Способ приготовления

Очистить и нарезать картофель. Куриное филе нарезать кусочками. Отварить все вместе в воде с добавлением соли. В конце добавить плавленый сыр и специи, перемешать до растворения сыра.

Тушеная говядина с овощным гарниром на ужин

Тушкована яловичина з овочевим гарніром
Тушеная говядина с овощным гарниром. Фото: Скриншот YouTube @OlyaPins

Вам понадобится:

  • говядина — 1 кг;
  • соль;
  • перец.

Способ приготовления

Обжарить говядину на сковороде по 30 секунд с каждой стороны. Переложить в чашу мультиварки, залить 1 л бульона и тушить 3-4 часа до мягкости.

Овощной гарнир к ужину

Вам понадобится:

  • лук — 1 шт.;
  • шампиньоны — 300 г;
  • сладкий перец (свежий или замороженный) — 0,5 шт.;
  • соль;
  • перец.

Способ приготовления

Обжарить нарезанный лук на сковородке, добавить шампиньоны, затем сладкий перец. Приправить по вкусу.

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15:01 В Госдепе США заявили о критических днях для мира в Украине

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

15:00 Сбалансированный рацион на день — меню для похудения на 1400 ккал

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