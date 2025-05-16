Что полезнее укроп или петрушка — ответ нутрициологов

Укроп и петрушка. Фото: Freepik

Зелень — важный элемент сбалансированного рациона, который не только добавляет блюдам вкус, но и дарит немало пользы организму. Чаще всего в рационе украинцев можно встретить укроп и петрушку.

Но какое из этих растений полезнее для организма читайте в материале Новини.LIVE.

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Что выбрать — укроп или петрушку

На самом деле выбирать не обязательно. Лучшее решение — включать в рацион оба вида зелени. Добавляйте их в салаты, супы, закуски или даже смузи — и получите максимум пользы без лишних усилий. Регулярное употребление укропа и петрушки - простой и естественный способ поддерживать здоровье каждый день.

Польза укропа

Несмотря на свой нежный вкус, укроп обладает мощными лечебными свойствами. Эфирные масла, в частности анетол, обладают успокаивающим действием — расслабляют мышцы, уменьшают боль и улучшают сон. Его часто применяют для нормализации пищеварения, уменьшения вздутия и борьбы с коликами, даже у малышей.

Укроп содержит витамины A, C, B-группы, а также минералы кальций, калий и фосфор. Они положительно влияют на работу сердца, состояние кожи и обмен веществ.



Польза петрушки

Петрушка — настоящий витаминный клад. Всего 50 граммов этой зелени содержат больше витамина C, чем лимон среднего размера. Также она богата витаминами A, K, фолиевой кислотой и железом, что делает ее отличным средством для укрепления иммунитета, улучшения зрения, поддержания костей и здорового кровообращения.

Помимо витаминного состава, петрушка обладает мягким мочегонным эффектом, что помогает избавиться от избыточной жидкости и уменьшить отеки. А благодаря содержанию антиоксидантов она способствует очищению организма и оказывает противовоспалительное действие.

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