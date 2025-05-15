Як правильно посмажити рибу — корисні поради

Смажена риба. Фото: Freepik

Приготувати соковиту та смачну рибу — зовсім не складно, якщо знати кілька перевірених секретів. Навіть без кулінарного досвіду можна досягти ресторанного смаку.

Новини.LIVE ділиться корисними порадами.

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Правильна пательня

Вибір посуду для приготування, насправді, має важливе значення. Ідеально для смаження риби підійде важка пательня, з товстим дном. Вона рівномірно розподіляє тепло і не дає філе прилипати або розвалюватися. Тонкі пательні занадто швидко перегріваються і сушать рибу.

Час обсмажування

Щоб філе залишалося ніжним усередині, обсмажувати одну сторону потрібно довше — приблизно 5 хвилин, а іншу — лише 2 хвилини. Завдяки цьому сік "запечатується" всередині, і риба не пересихає.

Не сильний вогонь

Найкраще готувати рибу на середньому вогні, бо сильний підсушує поверхню, але не встигає приготувати середину. А от знімати рибу з плити краще на кілька хвилин раніше — решта тепла "доведе" її до готовності самостійно.

Риба на пательні. Фото: Freepik

Простір між шматочками

При викладанні філе на пательню залишайте між шматочками трохи простору. Так краще циркулює тепло, і кожен шматочок просмажується рівномірно. Олії теж потрібно небагато — лише злегка змастити дно, щоб страва не вийшла занадто жирною.

Не накривати кришкою

Поширена помилка, через яку зникає хрустка скоринка, це смажити рибу під кришкою. Краще готувати без неї, адже так ви отримаєте апетитну, рум'яну скоринку, як у хорошому ресторані.

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