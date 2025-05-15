Как правильно пожарить рыбу — полезные советы

Сочная рыба с хрустящей корочкой — секрет в приготовлении
Приготовить сочную и вкусную рыбу — совсем не сложно, если знать несколько проверенных секретов. Даже без кулинарного опыта можно достичь ресторанного вкуса.
Новини.LIVE делится полезными советами.
Как правильно жарить рыбу
Правильная сковорода
Выбор посуды для приготовления, на самом деле, имеет важное значение. Идеально для жарки рыбы подойдет тяжелая сковорода, с толстым дном. Она равномерно распределяет тепло и не дает филе прилипать или разваливаться. Тонкие сковородки слишком быстро перегреваются и сушат рыбу.
Время обжаривания
Чтобы филе оставалось нежным внутри, обжаривать одну сторону нужно дольше — примерно 5 минут, а другую — всего 2 минуты. Благодаря этому сок "запечатывается" внутри, и рыба не пересыхает.
Не сильный огонь
Лучше всего готовить рыбу на среднем огне, потому что сильный подсушивает поверхность, но не успевает приготовить середину. А вот снимать рыбу с плиты лучше на несколько минут раньше — оставшееся тепло "доведет" ее до готовности самостоятельно.
Пространство между кусочками
При выкладывании филе на сковороду оставляйте между кусочками немного пространства. Так лучше циркулирует тепло, и каждый кусочек прожаривается равномерно. Масла тоже нужно немного — лишь слегка смазать дно, чтобы блюдо не получилось слишком жирным.
Не накрывать крышкой
Распространенная ошибка, из-за которой исчезает хрустящая корочка, это жарить рыбу под крышкой. Лучше готовить без нее, ведь так вы получите аппетитную, румяную корочку, как в хорошем ресторане.
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