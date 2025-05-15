Как правильно пожарить рыбу — полезные советы

Жареная рыба. Фото: Freepik

Приготовить сочную и вкусную рыбу — совсем не сложно, если знать несколько проверенных секретов. Даже без кулинарного опыта можно достичь ресторанного вкуса.

Новини.LIVE делится полезными советами.

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Правильная сковорода

Выбор посуды для приготовления, на самом деле, имеет важное значение. Идеально для жарки рыбы подойдет тяжелая сковорода, с толстым дном. Она равномерно распределяет тепло и не дает филе прилипать или разваливаться. Тонкие сковородки слишком быстро перегреваются и сушат рыбу.

Время обжаривания

Чтобы филе оставалось нежным внутри, обжаривать одну сторону нужно дольше — примерно 5 минут, а другую — всего 2 минуты. Благодаря этому сок "запечатывается" внутри, и рыба не пересыхает.

Не сильный огонь

Лучше всего готовить рыбу на среднем огне, потому что сильный подсушивает поверхность, но не успевает приготовить середину. А вот снимать рыбу с плиты лучше на несколько минут раньше — оставшееся тепло "доведет" ее до готовности самостоятельно.

Рыба на сковороде. Фото: Freepik

Пространство между кусочками

При выкладывании филе на сковороду оставляйте между кусочками немного пространства. Так лучше циркулирует тепло, и каждый кусочек прожаривается равномерно. Масла тоже нужно немного — лишь слегка смазать дно, чтобы блюдо не получилось слишком жирным.

Не накрывать крышкой

Распространенная ошибка, из-за которой исчезает хрустящая корочка, это жарить рыбу под крышкой. Лучше готовить без нее, ведь так вы получите аппетитную, румяную корочку, как в хорошем ресторане.

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