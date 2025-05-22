Чем заправить овощной салат вместо майонеза — советы

Овощной салат. Фото: Freepik

Даже обычный овощной салат можно превратить в произведение кулинарного искусства благодаря правильному соусу. Если вам надоели майонез и обычное масло, обязательно попробуйте этот вариант заправки.

Ukr.Media делится вкусным рецептом от известных поваров.

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Этот соус не требует особых усилий и хранится в холодильнике до трех недель. Достаточно уделить ему несколько минут, чтобы привычные салаты стали вкусными по-новому.

Основа заправки состоит из растительного масла, которое дополняют яркие и ароматные ингредиенты. На 100 мл масла нужно добавить 1 столовую ложку уксуса и сок половины лимона, а также посолить по вкусу. Все ингредиенты тщательно смешать в банке или бутылке с крышкой — важно достичь однородной консистенции.

Лимон можно заменить лаймом, тогда соус будет иметь легкую тропическую нотку. А щепотка сушеных трав — прованских или итальянских — добавят глубины и аромата.

Этот соус идеально подходит не только к овощным салатам, но и к легким мясным закускам и даже классическим блюдам вроде "Цезаря" или "Греческого" салата. Перед использованием просто встряхните бутылку — и ваши блюда заиграют новыми вкусами.

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