Як відмити руки від буряку за секунди — порада

Буряк. Фото: Freepik

Після приготування борщу чи салату з буряком господині часто зіштовхуються із неприємністю — руки залишаються рожевими. Але не хвилюйтеся, адже є один простий продукт, який швидко та ефективно впорається з цією проблемою.

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Рожевий відтінок, який з'являється на шкірі після контакту з буряковим соком, виникає через дію беталаїнів — природних барвників, що легко проникають крізь мікропори. Щоб зупинити цей процес і позбутися кольору, слід дотриматися кількох простих кроків:

Обполосніть руки холодною водою. Нанесіть на забарвлені ділянки лимонний сік, розчин лимонної кислоти або оцет. Ефективним також буде нанесення зубної пасти, особливо відбілювальної. Після очищення змийте залишки засобів, витріть руки насухо та зволожте шкіру кремом, щоб уникнути пересушування.

Нарізаний буряк. Фото: Freepik

Ще одним варіантом є кухонна сіль — її втирають у шкіру, а потім змивають холодною водою. Також допоможе паста з харчової соди та води, яку можна легко приготувати вдома. Добре працюють і сира картопля або картопляний крохмаль — ці засоби не нейтралізують сам колір, а м'яко злущують пофарбований верхній шар шкіри.

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