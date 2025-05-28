Як відмити руки від буряку за секунди — порада

Як відмити руки від буряку за секунди — знадобиться 1 продукт
Після приготування борщу чи салату з буряком господині часто зіштовхуються із неприємністю — руки залишаються рожевими. Але не хвилюйтеся, адже є один простий продукт, який швидко та ефективно впорається з цією проблемою.
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Як відмити руки від бурякового соку
Рожевий відтінок, який з'являється на шкірі після контакту з буряковим соком, виникає через дію беталаїнів — природних барвників, що легко проникають крізь мікропори. Щоб зупинити цей процес і позбутися кольору, слід дотриматися кількох простих кроків:
- Обполосніть руки холодною водою.
- Нанесіть на забарвлені ділянки лимонний сік, розчин лимонної кислоти або оцет. Ефективним також буде нанесення зубної пасти, особливо відбілювальної.
- Після очищення змийте залишки засобів, витріть руки насухо та зволожте шкіру кремом, щоб уникнути пересушування.
Ще одним варіантом є кухонна сіль — її втирають у шкіру, а потім змивають холодною водою. Також допоможе паста з харчової соди та води, яку можна легко приготувати вдома. Добре працюють і сира картопля або картопляний крохмаль — ці засоби не нейтралізують сам колір, а м'яко злущують пофарбований верхній шар шкіри.
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