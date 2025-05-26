Як позбутися запаху часнику з рук за 10 секунд — корисні поради

Часник. Фото: Freepik

Часто після приготування страв із додаванням часнику на руках залишається неприємний аромат, навіть після миття милом. Але позбутися цієї проблеми можна за лічені секунди за допомогою усього 1 інгредієнта.

Порадою ділиться Pixelinform.

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Як відмити руки від запаху часнику

Характерний запах часнику надає речовина під назвою аліцин. А ось позбутися цього аромату дозволить звичайна кухонна сіль. Вона діє, як абсорбент, та вбирає у себе запах ефірних олій.

Для цього руки потрібно намочити водою та насипати на них дрібку солі. Після чого обережно потерти руки протягом декількох секунд та помити руки зі звичайним милом.

Цей метод підійде і для чутливої шкіри, однак будьте обережні — якщо на шкірі є подряпини, сіль може викликати печіння.

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