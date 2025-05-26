Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна Рецепти Як позбутися запаху часнику за секунди — знадобиться 1 продукт

Як позбутися запаху часнику за секунди — знадобиться 1 продукт

Ua en ru
Дата публікації: 26 травня 2025 22:07
Як позбутися запаху часнику з рук за 10 секунд — корисні поради
Часник. Фото: Freepik

Часто після приготування страв із додаванням часнику на руках залишається неприємний аромат, навіть після миття милом. Але позбутися цієї проблеми можна за лічені секунди за допомогою усього 1 інгредієнта.

Порадою ділиться Pixelinform.

Реклама
Читайте також:

Як відмити руки від запаху часнику

Характерний запах часнику надає речовина під назвою аліцин. А ось позбутися цього аромату дозволить звичайна кухонна сіль. Вона діє, як абсорбент, та вбирає у себе запах ефірних олій. 

Для цього руки потрібно намочити водою та насипати на них дрібку солі. Після чого обережно потерти руки протягом декількох секунд та помити руки зі звичайним милом.

Цей метод підійде і для чутливої шкіри, однак будьте обережні — якщо на шкірі є подряпини, сіль може викликати печіння.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, як приготувати ідеальне картопляне пюре.

А також дізнайтеся простий спосіб, як почистити 1 кг молодої картоплі за 4 хвилини.

лайфхаки часник дієві лайфхаки корисні поради запах
Марія Вишнева - Редактор
Автор:
Марія Вишнева
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама
1 /