Як приготувати ніжне картопляне пюре — лайфхак

Картопляне пюре. Фото: Freepik

Пюре з картоплі — один із найулюбленіших гарнірів, який добре пасує як до риби, так і до м'яса. А щоб ваша страва завжди виходила повітряною та ніжною, важливо дотримуватися правильної технології приготування.

Новини.LIVE розповідають, яких помилок часто припускаються при приготуванні пюре.

Реклама

Читайте також:

Як правильно готувати картопляне пюре

На перший погляд, використання блендера чи міксера здається найшвидшим способом отримати однорідне та повітряне пюре. Проте професійні кухарі застерігають від такої практики.

При збиванні картоплі її структура змінюється, через що страва втрачає смак, хоч і виглядає ніжною. Найкращий варіант — скористатися ручними інструментами, спеціально створеними для приготування пюре.

Для цього ідеально підійде дерев'яна товкачка або прес для картоплі. Завдяки ним можна зберегти автентичний смак та досягти ідеальною консистенції.

Не варто боятися грудочок, якщо все робити ретельно й не поспішати, пюре вийде м'яким, смачним і без надмірної "технічної" обробки.

Нагадаємо, раніше ми давали пораду, як приготувати куряче м'ясо соковитим.

А також дізнайтеся простий лайфхак, як легко позбутися дрібних кісточок у рибі.