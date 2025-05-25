Как приготовить нежное картофельное пюре — лайфхак

Картофельное пюре. Фото: Freepik

Пюре из картофеля — один из самых любимых гарниров, который хорошо подходит как к рыбе, так и к мясу. А чтобы ваше блюдо всегда получалось воздушным и нежным, важно соблюдать правильную технологию приготовления.

Новини.LIVE рассказывают, какие ошибки часто допускаются при приготовлении пюре.

Реклама

Читайте также:

Как правильно готовить картофельное пюре

На первый взгляд, использование блендера или миксера кажется самым быстрым способом получить однородное и воздушное пюре. Однако профессиональные повара предостерегают от такой практики.

При взбивании картофеля его структура меняется, из-за чего блюдо теряет вкус, хотя и выглядит нежным. Лучший вариант — воспользоваться ручными инструментами, специально созданными для приготовления пюре.

Для этого идеально подойдет деревянная толкушка или пресс для картофеля. Благодаря им можно сохранить аутентичный вкус и достичь идеальной консистенции.

Не стоит бояться комочков, если все делать тщательно и не спешить, пюре получится мягким, вкусным и без чрезмерной "технической" обработки.

Напомним, ранее мы давали совет, как приготовить куриное мясо сочным.

А также узнайте простой лайфхак, как легко избавиться от мелких косточек в рыбе.