Как приготовить нежное картофельное пюре — лайфхак

Картофельное пюре будет, как в ресторане — секрет в приготовлении
Пюре из картофеля — один из самых любимых гарниров, который хорошо подходит как к рыбе, так и к мясу. А чтобы ваше блюдо всегда получалось воздушным и нежным, важно соблюдать правильную технологию приготовления.
Новини.LIVE рассказывают, какие ошибки часто допускаются при приготовлении пюре.
Как правильно готовить картофельное пюре
На первый взгляд, использование блендера или миксера кажется самым быстрым способом получить однородное и воздушное пюре. Однако профессиональные повара предостерегают от такой практики.
При взбивании картофеля его структура меняется, из-за чего блюдо теряет вкус, хотя и выглядит нежным. Лучший вариант — воспользоваться ручными инструментами, специально созданными для приготовления пюре.
Для этого идеально подойдет деревянная толкушка или пресс для картофеля. Благодаря им можно сохранить аутентичный вкус и достичь идеальной консистенции.
Не стоит бояться комочков, если все делать тщательно и не спешить, пюре получится мягким, вкусным и без чрезмерной "технической" обработки.
Напомним, ранее мы давали совет, как приготовить куриное мясо сочным.
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