Як приготувати курку соковитою — рецепт

Смажена курка. Фото: Freepik

Цей надзвичайно простий рецепт приготування курячих стегон або будь-яких інших частин курки має бути під рукою. Страва готується легко, а результат перевершує очікування.

Рецептом поділилися Ukr.Media.

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Вам знадобиться:

курка (будь-які частини) — 1 кг;

майонез — 1 ст. л.;

соєвий соус — 1 ст. л.;

мелений кмин — 1/2 ч. л.

Спосіб приготування

До курячого м'яса додати кмин, соєвий соус і майонез. Добре перемішати, щоб м'ясо рівномірно промаринувалося.

Накрити ємність харчовою плівкою і залишити на 30 хвилин при кімнатній температурі. Якщо готуєте заздалегідь, поставити в холодильник, можна залишити навіть на ніч.

Для смаження шматочки курки обкачати в борошні або панірувальних сухарях. Обсмажити на розігрітій пательні до золотистої скоринки з обох боків. Або замариновану курку можна запікати у духовці, додавши сир, помідори чи інші овочі, або ж приготувати на грилі.

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