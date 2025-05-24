Як приготувати курку соковитою — рецепт

Куряче м'ясо буде танути в роті — перевірений рецепт
Цей надзвичайно простий рецепт приготування курячих стегон або будь-яких інших частин курки має бути під рукою. Страва готується легко, а результат перевершує очікування.
Рецептом поділилися Ukr.Media.
Вам знадобиться:
- курка (будь-які частини) — 1 кг;
- майонез — 1 ст. л.;
- соєвий соус — 1 ст. л.;
- мелений кмин — 1/2 ч. л.
Спосіб приготування
До курячого м'яса додати кмин, соєвий соус і майонез. Добре перемішати, щоб м'ясо рівномірно промаринувалося.
Накрити ємність харчовою плівкою і залишити на 30 хвилин при кімнатній температурі. Якщо готуєте заздалегідь, поставити в холодильник, можна залишити навіть на ніч.
Для смаження шматочки курки обкачати в борошні або панірувальних сухарях. Обсмажити на розігрітій пательні до золотистої скоринки з обох боків. Або замариновану курку можна запікати у духовці, додавши сир, помідори чи інші овочі, або ж приготувати на грилі.
Раніше ми ділилися корисними порадами, як приготувати ніжні та соковиті котлети.
А також дізнайтеся, як позбутися дрібних кісточок у рибі без зайвих зусиль.
Читайте Новини.LIVE!