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Куряче м'ясо буде танути в роті — перевірений рецепт

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Дата публікації: 24 травня 2025 22:02
Як приготувати курку соковитою — рецепт
Смажена курка. Фото: Freepik

Цей надзвичайно простий рецепт приготування курячих стегон або будь-яких інших частин курки має бути під рукою. Страва готується легко, а результат перевершує очікування.

Рецептом поділилися Ukr.Media.

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Вам знадобиться:

  • курка (будь-які частини) — 1 кг;
  • майонез — 1 ст. л.;
  • соєвий соус — 1 ст. л.;
  • мелений кмин — 1/2 ч. л.

Спосіб приготування

До курячого м'яса додати кмин, соєвий соус і майонез. Добре перемішати, щоб м'ясо рівномірно промаринувалося.

Накрити ємність харчовою плівкою і залишити на 30 хвилин при кімнатній температурі. Якщо готуєте заздалегідь, поставити в холодильник, можна залишити навіть на ніч.

Для смаження шматочки курки обкачати в борошні або панірувальних сухарях. Обсмажити на розігрітій пательні до золотистої скоринки з обох боків. Або замариновану курку можна запікати у духовці, додавши сир, помідори чи інші овочі, або ж приготувати на грилі.

Раніше ми ділилися корисними порадами, як приготувати ніжні та соковиті котлети.

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Марія Вишнева - Редактор
Автор:
Марія Вишнева
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