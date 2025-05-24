Как приготовить курицу сочной — рецепт

Жареная курица. Фото: Freepik

Этот чрезвычайно простой рецепт приготовления куриных бедер или любых других частей курицы должен быть под рукой. Блюдо готовится легко, а результат превосходит ожидания.

Рецептом поделились Ukr.Media.

Реклама

Читайте также:

Вам понадобится:

курица (любые части) — 1 кг;

майонез — 1 ст. л.;

соевый соус — 1 ст. л.;

молотый тмин — 1/2 ч. л.

Способ приготовления

К куриному мясу добавить тмин, соевый соус и майонез. Хорошо перемешать, чтобы мясо равномерно промариновалось.

Накрыть емкость пищевой пленкой и оставить на 30 минут при комнатной температуре. Если готовите заранее, поставить в холодильник, можно оставить даже на ночь.

Для жарки кусочки курицы обвалять в муке или панировочных сухарях. Обжарить на разогретой сковороде до золотистой корочки с обеих сторон. Или замаринованную курицу можно запекать в духовке, добавив сыр, помидоры или другие овощи, или же приготовить на гриле.

Ранее мы делились полезными советами, как приготовить нежные и сочные котлеты.

А также узнайте, как избавиться от мелких косточек в рыбе без лишних усилий.