Как приготовить курицу сочной — рецепт

Куриное мясо будет таять во рту — проверенный рецепт
Этот чрезвычайно простой рецепт приготовления куриных бедер или любых других частей курицы должен быть под рукой. Блюдо готовится легко, а результат превосходит ожидания.
Рецептом поделились Ukr.Media.
Вам понадобится:
- курица (любые части) — 1 кг;
- майонез — 1 ст. л.;
- соевый соус — 1 ст. л.;
- молотый тмин — 1/2 ч. л.
Способ приготовления
К куриному мясу добавить тмин, соевый соус и майонез. Хорошо перемешать, чтобы мясо равномерно промариновалось.
Накрыть емкость пищевой пленкой и оставить на 30 минут при комнатной температуре. Если готовите заранее, поставить в холодильник, можно оставить даже на ночь.
Для жарки кусочки курицы обвалять в муке или панировочных сухарях. Обжарить на разогретой сковороде до золотистой корочки с обеих сторон. Или замаринованную курицу можно запекать в духовке, добавив сыр, помидоры или другие овощи, или же приготовить на гриле.
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