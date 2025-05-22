Як приготувати соковиті котлети — корисні поради

Котлети. Фото: Freepik

М'ясні котлети — одна із найпопулярніших страв українських господинь. Але мало хто знає секрети приготування, завдяки яким вони виходять завжди соковитими та ніжними.

Новини.LIVE ділиться корисними порадами, якими користуються досвідчені кухарі.

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Вибір м'яса

Найперше, на що варто звернути увагу, це вибір м'яса для фаршу. Краще віддавати перевагу м'яким частинам без жил і сухожиль. Перед подрібненням м'ясо слід ретельно очистити від жорстких включень — це значно вплине на текстуру фаршу.

Додавання жиру

Щоб фарш не був сухим, варто вмішати трохи сала або натертого замороженого вершкового масла. Це зробить котлети соковитішими та смачнішими.

Кількість яєць

Занадто багато яєць може зробити котлети тугими. Краще використати лише жовтки або замінити яйця на ложку картопляного крохмалю — так ви отримаєте ніжну консистенцію.

Використання хліба

Щоб котлети вийшли м'якими, потрібно додати до фаршу 150–250 г м'якушки хліба, попередньо замоченої у питній воді.

Додавання овочів

Класично до котлет додають ріпчасту цибулю. Кабачки або сира терта картопля зроблять фарш ще більш соковитим.

Відбивання фаршу

Перед тим як формувати котлети, фарш потрібно кілька разів добре відбити. Це допоможе зробити структуру більш щільною й однорідною, а готові вироби — пишними.

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