Как приготовить сочные котлеты — полезные советы

Котлеты. Фото: Freepik

Мясные котлеты — одно из самых популярных блюд украинских хозяек. Но мало кто знает секреты приготовления, благодаря которым они получаются всегда сочными и нежными.

Новини.LIVE делится полезными советами, которыми пользуются опытные повара.

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Как приготовить сочные котлеты

Выбор мяса

Первое, на что стоит обратить внимание, это выбор мяса для фарша. Лучше отдавать предпочтение мягким частям без жил и сухожилий. Перед измельчением мясо следует тщательно очистить от жестких включений — это значительно повлияет на текстуру фарша.

Добавление жира

Чтобы фарш не был сухим, стоит вмешать немного сала или натертого замороженного сливочного масла. Это сделает котлеты более сочными и вкусными.

Количество яиц

Слишком много яиц может сделать котлеты тугими. Лучше использовать только желтки или заменить яйца на ложку картофельного крахмала — так вы получите нежную консистенцию.

Использование хлеба

Чтобы котлеты получились мягкими, нужно добавить в фарш 150-250 г мякиша хлеба, предварительно замоченного в питьевой воде.

Добавление овощей

Классически к котлетам добавляют репчатый лук. Кабачки или сырой тертый картофель сделают фарш еще более сочным.

Отбивание фарша

Перед тем как формировать котлеты, фарш нужно несколько раз хорошо отбить. Это поможет сделать структуру более плотной и однородной, а готовые изделия — пышными.

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