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Смачні котлети в духовці — "за рецептом сусідки Марії"

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Дата публікації: 21 травня 2025 21:03
Соковиті домашні котлети в духовці без смаження — простий рецепт на кожен день
Запечені котлети. Фото: smachnenke.com.ua

Цей рецепт — справжня знахідка для тих, хто хоче швидко приготувати смачну й корисну страву без зайвого клопоту. Котлети в духовці виходять ніжними, з хрусткою скоринкою та дуже домашніми на смак. Мінімум олії — максимум задоволення!

Рецепт опублікували Smachnenke.

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Вам знадобиться:

  • фарш (свинина, яловичина або змішаний) — 500 г;
  • картопля — 2 шт.;
  • цибуля ріпчаста — 1 шт.;
  • часник — 2–3 зуб.;
  • хліб пшеничний — 3 скибочки;
  • сметана — 1–2 ст. л.;
  • масло вершкове — 50 г;
  • сіль — 0,5 ч. л.;
  • чорний перець — на смак;
  • олія — для змащування дека.

Спосіб приготування

Замочити хліб у воді на кілька хвилин. Потім добре відтиснути. Очистити картоплю й натерти її на дрібній тертці. Цибулю та часник подрібнити блендером або натерти на дрібній тертці. У великій мисці змішати фарш із цибулею, часником, картоплею та подрібненим хлібом. 

смачні котлети в духовці за простим рецептом
Фарш та хліб. Фото: smachnenke.com.ua

Додати сіль, перець, сметану й ретельно перемішати. Фарш відбити кілька разів, щоб він став щільнішим. Змастити деко олією. Сформувати котлети вагою приблизно 80–90 г кожна. Викласти їх на деко на невеликій відстані одна від одної.

запечені котлети в духовці за простим рецептом
Приготування фарша. Фото: smachnenke.com.ua

Поставити в розігріту до 200°C духовку на 15 хвилин. Потім дістати, щедро змастити вершковим маслом і повернути до духовки ще на 15 хвилин.

соковиті котлети в духовці за простим рецептом
Готові котлети. Фото: smachnenke.com.ua

Готові котлети ще раз змастити маслом із дека для додаткової соковитості. Ці котлети виходять ніжними, соковитими й ароматними, ніби смажені, але без зайвої олії й метушні на плиті.

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Ольга Горохова - Редактор
Автор:
Ольга Горохова
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