Соковиті домашні котлети в духовці без смаження — простий рецепт на кожен день

Запечені котлети. Фото: smachnenke.com.ua

Цей рецепт — справжня знахідка для тих, хто хоче швидко приготувати смачну й корисну страву без зайвого клопоту. Котлети в духовці виходять ніжними, з хрусткою скоринкою та дуже домашніми на смак. Мінімум олії — максимум задоволення!

Рецепт опублікували Smachnenke.

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Вам знадобиться:

фарш (свинина, яловичина або змішаний) — 500 г;

картопля — 2 шт.;

цибуля ріпчаста — 1 шт.;

часник — 2–3 зуб.;

хліб пшеничний — 3 скибочки;

сметана — 1–2 ст. л.;

масло вершкове — 50 г;

сіль — 0,5 ч. л.;

чорний перець — на смак;

олія — для змащування дека.

Спосіб приготування

Замочити хліб у воді на кілька хвилин. Потім добре відтиснути. Очистити картоплю й натерти її на дрібній тертці. Цибулю та часник подрібнити блендером або натерти на дрібній тертці. У великій мисці змішати фарш із цибулею, часником, картоплею та подрібненим хлібом.

Фарш та хліб. Фото: smachnenke.com.ua

Додати сіль, перець, сметану й ретельно перемішати. Фарш відбити кілька разів, щоб він став щільнішим. Змастити деко олією. Сформувати котлети вагою приблизно 80–90 г кожна. Викласти їх на деко на невеликій відстані одна від одної.

Приготування фарша. Фото: smachnenke.com.ua

Поставити в розігріту до 200°C духовку на 15 хвилин. Потім дістати, щедро змастити вершковим маслом і повернути до духовки ще на 15 хвилин.

Готові котлети. Фото: smachnenke.com.ua

Готові котлети ще раз змастити маслом із дека для додаткової соковитості. Ці котлети виходять ніжними, соковитими й ароматними, ніби смажені, але без зайвої олії й метушні на плиті.

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