Соковиті домашні котлети в духовці без смаження — простий рецепт на кожен день

Смачні котлети в духовці — "за рецептом сусідки Марії"
Цей рецепт — справжня знахідка для тих, хто хоче швидко приготувати смачну й корисну страву без зайвого клопоту. Котлети в духовці виходять ніжними, з хрусткою скоринкою та дуже домашніми на смак. Мінімум олії — максимум задоволення!
Рецепт опублікували Smachnenke.
Вам знадобиться:
- фарш (свинина, яловичина або змішаний) — 500 г;
- картопля — 2 шт.;
- цибуля ріпчаста — 1 шт.;
- часник — 2–3 зуб.;
- хліб пшеничний — 3 скибочки;
- сметана — 1–2 ст. л.;
- масло вершкове — 50 г;
- сіль — 0,5 ч. л.;
- чорний перець — на смак;
- олія — для змащування дека.
Спосіб приготування
Замочити хліб у воді на кілька хвилин. Потім добре відтиснути. Очистити картоплю й натерти її на дрібній тертці. Цибулю та часник подрібнити блендером або натерти на дрібній тертці. У великій мисці змішати фарш із цибулею, часником, картоплею та подрібненим хлібом.
Додати сіль, перець, сметану й ретельно перемішати. Фарш відбити кілька разів, щоб він став щільнішим. Змастити деко олією. Сформувати котлети вагою приблизно 80–90 г кожна. Викласти їх на деко на невеликій відстані одна від одної.
Поставити в розігріту до 200°C духовку на 15 хвилин. Потім дістати, щедро змастити вершковим маслом і повернути до духовки ще на 15 хвилин.
Готові котлети ще раз змастити маслом із дека для додаткової соковитості. Ці котлети виходять ніжними, соковитими й ароматними, ніби смажені, але без зайвої олії й метушні на плиті.
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