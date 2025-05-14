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Універсальна підлива до каш і макаронів за бабусиним рецептом

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Дата публікації: 14 травня 2025 21:03
Бабусина універсальна підлива за 2 хвилини — рецепт, який підходить до м’яса, каш і макаронів
Томатна підлива. Фото: smachnenke.com.ua

Цей простий рецепт універсальної підливи готується всього за 2 хвилини, але дарує знайомий з дитинства смак і чудово пасує до будь-якої страви — від гречки до котлет.

Рецепт опублікували Smachnenke.

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Вам знадобиться:

  • вершкове масло — 20 г;
  • олія — 2 ст. л.;
  • борошно — 2 ст. л.;
  • томатна паста — 1 ст. л.;
  • сметана — 1 ст. л.;
  • вода — 400–500 мл;
  • сіль — 0,5 ч. л.;
  • чорний мелений перець — на смак;
  • паприка — 0,3 ч. л.;
  • сушені трави — на смак.

Спосіб приготування

Розтопити у сковороді вершкове масло з олією на середньому вогні.  Додати борошно й одразу розмішати віничком до однорідності.

рецепт універсальної підливи до каші та макаронів
Приготування підливи. Фото: smachnenke.com.ua

Додати томатну пасту, знову перемішати. Влити приблизно 300 мл. води й інтенсивно вимішати, щоб не залишилося грудочок. Долити решту води для бажаної консистенції.

бабусин рецепт універсальної підливи до каші та макаронів
Універсальна підлива. Фото: smachnenke.com.ua

Додати сіль, перець, паприку, сушені трави (кріп, базилік чи інші улюблені). Варити на слабкому вогні, додати сметану й довести до готовності. Зняти з вогню й подавати до улюблених страв.

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Ольга Горохова - Редактор
Автор:
Ольга Горохова
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