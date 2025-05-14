Бабусина універсальна підлива за 2 хвилини — рецепт, який підходить до м’яса, каш і макаронів

Томатна підлива. Фото: smachnenke.com.ua

Цей простий рецепт універсальної підливи готується всього за 2 хвилини, але дарує знайомий з дитинства смак і чудово пасує до будь-якої страви — від гречки до котлет.

Рецепт опублікували Smachnenke.

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Вам знадобиться:

вершкове масло — 20 г;

олія — 2 ст. л.;

борошно — 2 ст. л.;

томатна паста — 1 ст. л.;

сметана — 1 ст. л.;

вода — 400–500 мл;

сіль — 0,5 ч. л.;

чорний мелений перець — на смак;

паприка — 0,3 ч. л.;

сушені трави — на смак.

Спосіб приготування

Розтопити у сковороді вершкове масло з олією на середньому вогні. Додати борошно й одразу розмішати віничком до однорідності.

Приготування підливи. Фото: smachnenke.com.ua

Додати томатну пасту, знову перемішати. Влити приблизно 300 мл. води й інтенсивно вимішати, щоб не залишилося грудочок. Долити решту води для бажаної консистенції.

Універсальна підлива. Фото: smachnenke.com.ua

Додати сіль, перець, паприку, сушені трави (кріп, базилік чи інші улюблені). Варити на слабкому вогні, додати сметану й довести до готовності. Зняти з вогню й подавати до улюблених страв.

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