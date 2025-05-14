Бабушкина универсальная подлива за 2 минуты - рецепт, который подходит к мясу, кашам и макаронам

Томатная подлива. Фото: smachnenke.com.ua

Этот простой рецепт универсальной подливы готовится всего за 2 минуты, но дарит знакомый с детства вкус и прекрасно подходит к любому блюду — от гречки до котлет.

Рецепт опубликовали Smachnenke.

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Вам понадобится:

сливочное масло — 20 г;

растительное масло — 2 ст. л.;

мука — 2 ст. л.;

томатная паста — 1 ст. л.;

сметана — 1 ст. л.;

вода — 400-500 мл.;

соль — 0,5 ч. л.;

черный молотый перец — по вкусу;

паприка — 0,3 ч. л;

сушеные травы — по вкусу.

Способ приготовления

Растопить в сковороде сливочное масло с растительным на среднем огне. Добавить муку и сразу размешать венчиком до однородности.

Приготовление подливки. Фото: smachnenke.com.ua

Добавить томатную пасту, снова перемешать. Влить примерно 300 мл. воды и интенсивно вымешать, чтобы не осталось комочков. Долить остальную воду для желаемой консистенции.

Универсальная подлива. Фото: smachnenke.com.ua

Добавить соль, перец, паприку, сушеные травы (укроп, базилик или другие любимые). Варить на слабом огне, добавить сметану и довести до готовности. Снять с огня и подавать к любимым блюдам.

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