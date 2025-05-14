Бабушкина универсальная подлива за 2 минуты - рецепт, который подходит к мясу, кашам и макаронам

Универсальная подлива к кашам и макаронам по бабушкиному рецепту
Этот простой рецепт универсальной подливы готовится всего за 2 минуты, но дарит знакомый с детства вкус и прекрасно подходит к любому блюду — от гречки до котлет.
Рецепт опубликовали Smachnenke.
Вам понадобится:
- сливочное масло — 20 г;
- растительное масло — 2 ст. л.;
- мука — 2 ст. л.;
- томатная паста — 1 ст. л.;
- сметана — 1 ст. л.;
- вода — 400-500 мл.;
- соль — 0,5 ч. л.;
- черный молотый перец — по вкусу;
- паприка — 0,3 ч. л;
- сушеные травы — по вкусу.
Способ приготовления
Растопить в сковороде сливочное масло с растительным на среднем огне. Добавить муку и сразу размешать венчиком до однородности.
Добавить томатную пасту, снова перемешать. Влить примерно 300 мл. воды и интенсивно вымешать, чтобы не осталось комочков. Долить остальную воду для желаемой консистенции.
Добавить соль, перец, паприку, сушеные травы (укроп, базилик или другие любимые). Варить на слабом огне, добавить сметану и довести до готовности. Снять с огня и подавать к любимым блюдам.
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