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Универсальная подлива к кашам и макаронам по бабушкиному рецепту

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Дата публикации 14 мая 2025 21:03
Бабушкина универсальная подлива за 2 минуты - рецепт, который подходит к мясу, кашам и макаронам
Томатная подлива. Фото: smachnenke.com.ua

Этот простой рецепт универсальной подливы готовится всего за 2 минуты, но дарит знакомый с детства вкус и прекрасно подходит к любому блюду — от гречки до котлет.

Рецепт опубликовали Smachnenke.

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Вам понадобится:

  • сливочное масло — 20 г;
  • растительное масло — 2 ст. л.;
  • мука — 2 ст. л.;
  • томатная паста — 1 ст. л.;
  • сметана — 1 ст. л.;
  • вода — 400-500 мл.;
  • соль — 0,5 ч. л.;
  • черный молотый перец — по вкусу;
  • паприка — 0,3 ч. л;
  • сушеные травы — по вкусу.

Способ приготовления

Растопить в сковороде сливочное масло с растительным на среднем огне. Добавить муку и сразу размешать венчиком до однородности.

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Приготовление подливки. Фото: smachnenke.com.ua

Добавить томатную пасту, снова перемешать. Влить примерно 300 мл. воды и интенсивно вымешать, чтобы не осталось комочков. Долить остальную воду для желаемой консистенции.

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Универсальная подлива. Фото: smachnenke.com.ua

Добавить соль, перец, паприку, сушеные травы (укроп, базилик или другие любимые). Варить на слабом огне, добавить сметану и довести до готовности. Снять с огня и подавать к любимым блюдам.

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Ольга Горохова - Редактор
Автор:
Ольга Горохова
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