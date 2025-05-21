Сочные домашние котлеты в духовке без жарки — простой рецепт на каждый день

Вкусные котлеты в духовке — "по рецепту соседки Марии"
Этот рецепт — настоящая находка для тех, кто хочет быстро приготовить вкусное и полезное блюдо без лишних хлопот. Котлеты в духовке получаются нежными, с хрустящей корочкой и очень домашними на вкус. Минимум масла — максимум удовольствия!
Рецепт опубликовали Smachnenke.
Вам понадобится:
- фарш (свинина, говядина или смешанный) — 500 г;
- картофель — 2 шт.;
- лук репчатый — 1 шт.;
- чеснок — 2-3 зуб;
- хлеб пшеничный — 3 ломтика;
- сметана — 1-2 ст. л.;
- масло сливочное — 50 г;
- соль — 0,5 ч. л;
- черный перец — по вкусу;
- растительное масло — для смазывания противня.
Способ приготовления
Замочить хлеб в воде на несколько минут. Затем хорошо отжать. Очистить картофель и натереть его на мелкой терке. Лук и чеснок измельчить блендером или натереть на мелкой терке. В большой миске смешать фарш с луком, чесноком, картофелем и измельченным хлебом.
Добавить соль, перец, сметану и тщательно перемешать. Фарш отбить несколько раз, чтобы он стал более плотным. Смазать противень растительным маслом. Сформировать котлеты весом примерно 80-90 г каждая. Выложить их на противень на небольшом расстоянии друг от друга.
Поставить в разогретую до 200°C духовку на 15 минут. Затем достать, щедро смазать сливочным маслом и вернуть в духовку еще на 15 минут.
Готовые котлеты еще раз смазать маслом с противня для дополнительной сочности. Эти котлеты получаются нежными, сочными и ароматными, будто жареные, но без лишнего масла и суеты на плите.
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