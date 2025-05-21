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Вкусные котлеты в духовке — "по рецепту соседки Марии"

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Дата публикации 21 мая 2025 21:03
Сочные домашние котлеты в духовке без жарки — простой рецепт на каждый день
Запеченные котлеты. Фото: smachnenke.com.ua

Этот рецепт — настоящая находка для тех, кто хочет быстро приготовить вкусное и полезное блюдо без лишних хлопот. Котлеты в духовке получаются нежными, с хрустящей корочкой и очень домашними на вкус. Минимум масла — максимум удовольствия!

Рецепт опубликовали Smachnenke.

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Вам понадобится:

  • фарш (свинина, говядина или смешанный) — 500 г;
  • картофель — 2 шт.;
  • лук репчатый — 1 шт.;
  • чеснок — 2-3 зуб;
  • хлеб пшеничный — 3 ломтика;
  • сметана — 1-2 ст. л.;
  • масло сливочное — 50 г;
  • соль — 0,5 ч. л;
  • черный перец — по вкусу;
  • растительное масло — для смазывания противня.

Способ приготовления

Замочить хлеб в воде на несколько минут. Затем хорошо отжать. Очистить картофель и натереть его на мелкой терке. Лук и чеснок измельчить блендером или натереть на мелкой терке. В большой миске смешать фарш с луком, чесноком, картофелем и измельченным хлебом.

смачні котлети в духовці за простим рецептом
Фарш и хлеб. Фото: smachnenke.com.ua

Добавить соль, перец, сметану и тщательно перемешать. Фарш отбить несколько раз, чтобы он стал более плотным. Смазать противень растительным маслом. Сформировать котлеты весом примерно 80-90 г каждая. Выложить их на противень на небольшом расстоянии друг от друга.

запечені котлети в духовці за простим рецептом
Приготовление фарша. Фото: smachnenke.com.ua

Поставить в разогретую до 200°C духовку на 15 минут. Затем достать, щедро смазать сливочным маслом и вернуть в духовку еще на 15 минут.

соковиті котлети в духовці за простим рецептом
Готовые котлеты. Фото: smachnenke.com.ua

Готовые котлеты еще раз смазать маслом с противня для дополнительной сочности. Эти котлеты получаются нежными, сочными и ароматными, будто жареные, но без лишнего масла и суеты на плите.

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Ольга Горохова - Редактор
Автор:
Ольга Горохова
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